Berberoğlu Girne’de!

Berberoğlu Kitap-Kırtasiye Lefkoşa Merkez ve Lefkoşa Şubesi’nden sonra yılların tecrübesi ile Girne'de de 3 katlı şubesi ile hizmette.

Kitap, kırtasiye, oyuncak, mimari malzeme, sanatsal boya çeşitleri ve fotokopi ile hizmete açılan Berberoğlu Kitap-Kırtasiye, Naci Talat Cad. Atlantic Avenue B2 Block No:40 A-B’de.

Girne Şubesi’nin resmi açılışını16 Eylül Cumartesi akşamı yoğun katılımla gerçekleştirilen Berberoğlu Kitap-Kırtasiye, yılların tecrübesi ile Girnelilerle de buluştu.