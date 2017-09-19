Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. SEKTÖR

  3. Berberoğlu Girne’de!
Berberoğlu Girne’de!

Berberoğlu Girne’de!

Berberoğlu Kitap-Kırtasiye Lefkoşa Merkez ve Lefkoşa Şubesi’nden sonra yılların tecrübesi ile Girne'de de 3 katlı şubesi ile hizmette.

A+A-

Berberoğlu Kitap-Kırtasiye Lefkoşa Merkez ve Lefkoşa Şubesi’nden sonra yılların tecrübesi ile Girne'de de 3 katlı şubesi ile hizmette.

Kitap, kırtasiye, oyuncak, mimari malzeme, sanatsal boya çeşitleri ve fotokopi ile hizmete açılan Berberoğlu Kitap-Kırtasiye, Naci Talat Cad. Atlantic Avenue B2 Block No:40 A-B’de.

ber-001.jpg

Girne Şubesi’nin resmi açılışını16 Eylül Cumartesi akşamı yoğun katılımla gerçekleştirilen Berberoğlu Kitap-Kırtasiye, yılların tecrübesi ile Girnelilerle de buluştu.

 

Bu haber toplam 80 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler