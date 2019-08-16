Berberler ve Müzisyenler Barış için Birlikte

İki toplumlu Mağusa Garaj komitesi, UNFICYP, Derinya Belediyesi ve ada genelindeki sivil toplum örgütleri ve bireylerin desteğiyle 18 Ağustos Pazar günü, 82 Mağusa Caddesi, Derinya’da yer alan merkezlerinde bir etkinlik gerçekleştiriyor.

Yapılan açıklamaya göre; etkinliğin amacı hem iki toplumdan insanları bir araya getirip birlikte eğlendirmek, hem de merkezin finansal sorunlarına destek vermek.

Komitenin merkezdeki çalışmalarının gönüllük esasına dayalı olduğu açıklanırken etkinliğin Kıbrıs Gençlik Heyetiyle birlikte düzenlendiğini bildirildi.

İki toplumun berberlerinin bir araya getirileceği etkinlikte, yoga seansı, farklı müzik gruplarından performanslar ve Jam seansı gerçekleştirilecek.

Etkinlikte ayrıca atıştırmalık, yiyecek, içecek ve tatlı satışı yanında takı ve el sanatı ürünleri, çocuk köşesi, sanat sergisi ve daha da fazlası merkezde yer alacak.

Program:

17:00-19:00 - Berber Seansı

19:00-20:00 - Yoga Seansı

20:00-21:30 - Müzik Grupları

21:30- 00:00 - Jam Seansı