Berber ve kuaförler ‘testsiz’ açılacak

Erkek Kuaförler ve Berberler Birliği Başkanı Cemal İnönülü, iki gün arayla yaklaşık 60 kişinin test yaptığını, geriye kalanların ihtiyaç olmadığı gerekçesi ile ‘gerekmez’ cevabı alarak hastaneden ayrıldıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, test için hastaneye giden üyelerine “elimizde yeterli kit yok” denilerek gönderildiklerini belirtti.

Devrim DEMİR

COVİD-19 salgını kapsamında 15 Mart tarihi itibarıyla kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları da 20 Mayıs Çarşamba günü açılıyor.

Yeniden hizmete giren ve girecek olan restoranlar başta olmak üzere birçok iş yeri için Covid-19 test zorunluluğu getirilirken, berber ve kuaförler için test ön şart olarak sunulmadı.

Ülkede 8 bine yakın berber, kuaför ve güzellik salonu bulunduğu ifade edilirken, bu işletmelere test yapılmadan 20 Mayıs tarihinde hizmete açılması sektör içinde tedirginlik yarattı.

Erkek Kuaförler ve Berberler Birliği Başkanı Cemal İnönülü ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber YENİDÜZEN’e konuştu.

“Test gerekmez cevabı aldık”…

Erkek Kuaförler ve Berberler Birliği Başkanı Cemal İnönülü, belediyeler tarafından kısa bir süre önce arandıklarını sevk kâğıdı verilerek hastanelere yönlendirildiklerini anlattı.

İnönülü, birçok bölgede özellikle kırsal yerlerde belediyelerin bu yönde haberi olmadığını ve birçok sıkıntı yaşadıklarını hastaneye test için gittikleri zaman kalabalıktan izdiham yaşandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığını aradığını ve test zorunluluğu olmadığını öğrendiklerini kaydeden İnönülü, iki gün arayla yaklaşık 60 kişinin test yaptığını geriye kalanların ihtiyaç olmadığı gerekçesi ile ‘gerekmez’ cevabı alarak hastaneden ayrıldıklarını kaydetti.

İnönülü: “Şartlar iyice zorlandı”

Cemal İnönülü, ortada ciddi bir bilgi kirliliği oluştuğunu berberlerin de riski bir grupta görev yaptığını iki aylık süreçte ciddi bir maddi kayıp yaşandığını söyledi. Kurallar çerçevesinde dükkanlarına hijyen malzemeleri kendi imkanları ile sağlamak zorunda olduklarını da belirten İnönülü, “Bize öksüz evlat muamelesi yapılıyor. Bu alanda 8 bine yakın işletme var, açılırken bize konulan şartlardan biri sakal traşı olmayacak. Neye göre alınan bir karar bize açıklanmadı. Randevulu çalışma saatleri, kısıtlandı. Sağlık karnesi yenileme 160-180 TL arasındayken, bu ay 272 TL oldu. Başbakan yaptığı açıklamada esnafı krediye yönlendirmekte ekonominin çarkını döndüren bu esnafa katkı yok. Hiçbir şey güllü gülistanlık olmayacak, şartlar iyice zorlandı” dedi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber:

“Test bize ön şart sunulmadı”

YENİDÜZEN’e bilgi veren Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, berber, kuaför ve güzellik salonlarına covid-19 testinin yaptırılması ie ilgili ön şart sunulmadığını ifade etti. KTEZO olarak üyelerine gönüllü olarak yaptırmalarını da tavsiye ettiğini kaydeden Kanber, “İki aydır ciddi söylemler, alınan tedbirler, iş yerleri açılırken şart koşulan önlemler sonrası test istenmemesine şaşırdık.”

“Elimizde yeterince kit yok”

Kanber, test için hastaneye giden üyelerine “elimizde yeterli kit yok” söylenerek gönderildiklerini belirtti. Bu şartlarda 20 Mayıs tarihinde açılacaklarına dikkati çeken Kanber, “Hijyen koşullarının en çok uygulandığı yerlerden biri bizim alanımız. Ben yine üyelerimize bu süreçte sağlıklarını da dikkate alarak gönüllü olarak test yapmaya gitmelerini tavsiye ederim” dedi.