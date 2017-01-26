Beraberliklerle başladı

YENİDÜZEN Spor Servisi

K-Pet 1. Lig Beyaz Grup’ta ikinci yarının ilk haftası dün oynanırken Tatlısu haftayı bay geçti. Oynanan beş karşılaşmada üç beraberlik çıkarken fileler altı kez havalandı. Girne Halk Evi ve Doğancı haftayı galibiyetle tamamladı.

Lider puan kaybetti

Beyaz Grup’ta ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Ozanköy, ligin 11’inci hafta mücadelesinde Gönyeli’ye konuk oldu. 90 dakika sonunda taraflar gol 1-1 berabere kalarak ikinci yarıya 1’er puanla başladı. Denizli ile Lapta arasında oynanan mücadelede gol sesi çıkmazken Esentepe ile Bostancı Bağcıl da haftayı 1-1’lik skorla beraberlikle tamamladı.

Halk Evi ve Doğancı tek golle

Ligde haftayı iki takım galibiyetle noktaladı. Girne Halk Evi konuk olduğu Karşıyaka’yı tek golle yenerek üst sıraları takibini sürdürdü. Doğancı ise evinde Serdarlı’yı 1-0 yenerek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

SONUÇLAR

Denizli – Lapta: 0-0

Karşıyaka – Girne Halk Evi: 0-1

Gönyeli – Ozanköy: 1-1

Esentepe – B. Bağcıl: 1-1

Doğancı – Serdarlı: 1-0