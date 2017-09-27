Beraberlik haftası

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Oynanan 7 karşılaşmanın 4 tanesi beraberlikle sonuçlandı. Konuk ettiği Doxa’yı 2-0’lık skorla yenen Anorthosis puanını 13 yaptı. AEK Larnaka’nın Nea Salamina deplasmanından 1-0 mağlup ayrılması sonrasında Anorthosis en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 4 yaptı. APOEL’in puan kaybı bu haftada da sürdü. Henüz üçüncü maçını oynayan Lefkoşa ekibi deplasmanda Aris ile golsüz berabere kaldı. AEL ile Apollon’un derbi mücadelesinde 1-1 berabere kaldığı haftada, Omonia da Alki ile 2-2 berabere kaldı. Haftanın golsüz geçen karşılaşmasında Olimpiakos ile Baf 1’er puan alırken Ermis konuk ettiği Ahna’yı 2-0 yenerek ligdeki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

SONUÇLAR

Anorthosis – Doxa: 2 - 0

Ermis – Ahna: 2 - 0

Olympiakos – Baf: 0 - 0

Nea Salamina - AEK Larnaka: 1 - 0

AEL – Apollon: 1 - 1

Omonia – Alki: 2 - 2

Aris – APOEL: 0 - 0