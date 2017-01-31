Gamze PİR BAYKUR

Beyarmudu geçiş noktasından 2015 yılı Ekim ayında 1 kilo 199 gram 810 miligram ağırlığındaki Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi ithal ederek tasarrufunda bulundurduğu ve Atlılar- Sandallar- Muratağa yol kavşağına konu uyuşturucu maddeleri saklaması için Orbay Akbaşak’a verdiği iddiası ile Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Denktaş Bey hakkındaki karar dün açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” davalarından itham edilen ve davalarını kabul etmeyerek duruşma yoluna giden sanık Denktaş Bey, İddia Makamı tarafından konu ithamların makul şüpheden ari ispatlanamadığı gerekçesiyle beraat etti.

1 kilo 199 gram 810 miligram uyuşturucuyu ithal ettiği iddia edilmişti...

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri 4 Ekim 2015 tarihinde Atlılar-Yıldırım köyleri arasında Atlılar köyü çıkışında uyuşturucu alışverişi yapılacağını öğrenmesi üzerine konu yerde pusu görevine başlamış ve bu meselede yargılanarak 7 yıl hapis cezasına mahkum edilen sanık Orbay Akbaşak aracı ile gelerek elindeki 3 ayrı poşeti ağacın altına bırakmak üzereyken tutuklanmıştı. Olay yerinde Orbay Akbaşak’tan yapılan soruşturmada ise tasarrufunda 1 paket uyuşturucu daha olduğunu ve Sandallar-Muratağa ve Alaniçi yazılı tabela altına bıraktığını öğrenilmesi üzerine konu kavşağa gidilmiş ve konu kavşakta da uyuşturucu madde bulunmuştu. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin başlattıkları soruşturma kapsamında Orbay Akbaşak gönüllü ifade vererek, ifadesinde konu uyuşturucu maddeleri sanık Denktaş Bey’in direktifi ile Beyarmudu geçiş noktasından Pile’ye geçerek aldığını ve KKTC’ye ithal ettiği yönünde beyanda bulunmuştu. Orbay Akbaşak’ın beyanı üzerine ise sanık Denktaş Bey 20 Ekim 2015 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştı.

Sanık yeminsiz şahadet vererek “Uyuşturucu işi yapmadım” dedi...

Duruşmanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Melek Esendağlı, kararı boyunca bir çok bulguya değindi. Esendağlı, sanık Denktaş Bey’in itham edildiği davaları kabul etmeyerek duruşmaya geçildiğini anımsattı. Sanık Denktaş Bey’in suç ortağı olan ve bu mesele ile ilgili olarak 20 Nisan 2016 tarihinde “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından yargılanarak 7 yıl hapis cezasına mahkum edilen Orbay Akbaşak’ın mahkemede tanık olarak dinletildiğini anımsatan Esendağlı, tanık Akbaşak’ın şahadetinde çelişkilere düştüğünü belirterek, vermiş olduğu şahadete kuşkuyla bakmanın kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Esendağlı, tanık Orbay Akbaşak’ın şahadetine ağırlık vermenin olanaksız olduğunu ifade ederek, tanık Akbaşak’ın şahadetini inanılır, güvenilir ve itibar edilir bulmanın mümkün olmadığını açıkladı. Sanık Denktaş Bey’in de mahkemede yeminsiz şahadet verdiğine değinen Esendağlı, sanık Bey’in şahadetinde özetle uyuşturucu suçundan arandığını ilk kez polisten öğrendiğini söyleyip “Hiç birşeyi kabul etmiyorum. Hayatımda uyuşturucu işi yapmadım” şeklinde beyanda bulunduğunu ifade etti.

Beraat etmesi gerekir...

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Melek Esendağlı, sanık Denktaş Bey’in 1 kilo 199 gram 810 miligram ağırlığındaki Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi ithal ettiği, tasarrufunda bulundurduğu ve konu uyuşturucu maddeyi Orbay Akbaşak’a verdiğinin makul şüpheden ari ispat edilemediğini belirtti. Esendağlı, sanık Denktaş Bey’i aleyhine getirilen “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” davalarından beraat ettirilmesine karar verdiğini açıkladı.

.