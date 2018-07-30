Benzin'e 10, EuroDizel'e 5 kuruş zam

Denktaş, gazetecilerden özür dileyerek toplantıya başladı. “2018’in kaybedilmiş bir yıl olduğunu söylemiştik” diyen Serdar Denktaş, sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını söyledi. Türkiye’deki döviz dalgalanmasının etkilerini anlatan Serdar Denktaş, “size gerçekleri anlatmak istiyorum” dedi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, akaryakıt fiyatlarının nasıl belirlendiğine dair bilgi verirken, bunun “21 günde bir dünya piyasaları ve tüzükle belirlenen formülle ortaya çıktığını” söyledi. Dünya borsasındaki artışla akaryakıt fiyatlarının sürekli arttığını söyleyen Serdar Denktaş, “Akaryakıtta bizden daha ucuz olan sadece iki ülke var” dedi.

Akaryakıttan geçmişte % 45 fiyat istikrar fonu alındığını anlatan Serdar Denktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün bu pay % 15’e inmiştir, bunu baskıladık. Bu fonu tamamen sıfırlasak dahi akaryakıttaki artışı engellemek mümkün değildir. Son süreçte yaşanan gelişmelerle, dünya piyasası yeniden arttı. 10’ar kuruş benzine ve gaz yağına, EuroDizel’e de 9 yerine 5 kuruş artış yapıyoruz.”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dövizde % 29.5 artış olduğunu belirterek, gelirlerinden % 40 bir kayıpla piyasayı dengelemeye çalıştıklarını söyledi. “Fiyat istikrar fonunu tamamen sıfırlasak dahi bu artışı engellemek mümkün değildir” diyen Denktaş, şu anki muhalefet de göreve gelse durumun değişmeyeceğini anlattı.