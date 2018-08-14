Benzinciler “kesinlikle grev yok” dedi

Halil HEPŞEN

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal benzincilerin greve gideceği yönünde ortaya atılan iddiaları yalanlayarak halkın bu konuda panik yaşamamasını istedi.

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği olarak tüm bayilerde sorunsuz bir şekilde akaryakıt satışlarının devam ettiğini ifade eden Çağdal ortaya atılan iddialarla ilgili olarak “ Kesinlikle böyle bir şey yok. Halkımız söylentilere itibar edip panik yaşamasın” dedi.

Benzincilerin yaşadığı sorunları hükümet yetkililerine ilettiklerini anlatan Çağdal ama bunun yaşanılan kriz ile alakası olmadığını belirtti. Çağdal: “ Kriz öncesinde hükümete yaşadığımız sorunlara çözüm üretmesi için bir takım taleplerde bulunduk ama bu son yaşanılanlardan önceydi. Şu anda grev veya akaryakıt satışı durdurma gibi planlanmış bir eylemimiz yoktur. Halkımızın bunu bilmesini istiyoruz.” dedi.