Benzinciler Birliği eylemini iptal etti
Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği, yarın yapacağı eylemi iptal etti
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Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği, yarın yapacağı eylemi iptal etti
Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, Akaryakıt Nitelikleri Tüzüğünün yeniden düzenlenmesi için Ulaştırma ve Enerji bakanlıkları ile çalıştıklarını, eylemin bu nedenle iptal edildiğini duyurdu.
Levent Çağdal, yazılı açıklamasında, “Akaryakıt sektörüne en iyi şekilde hizmet edecek tüzük değişikliğinin erken zamanda tamamlanacağını umuyoruz” dedi.
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Etiketler : Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği, eylem
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