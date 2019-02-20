Benzinciler Birliği: 5-6 kuruş artış bekleniyor
Benzinciler Birliği, akaryakıtın fiyatlandırma bacağında 5-6 kuruşluk artış beklentisi olduğunu aktardı, henüz bu konuda resmi bir bilgi gelmediğini belirtti.
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Benzinciler Birliği, akaryakıtın fiyatlandırma bacağında 5-6 kuruşluk artış beklentisi olduğunu aktardı, henüz bu konuda resmi bir bilgi gelmediğini belirtti.
Birlik Genel Sekreteri Ertan Fidan, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Benzinciler olarak beklentimiz bu yönde. Ancak devletin iradesini bilemeyiz” dedi.
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