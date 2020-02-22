

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in coronavirüsünün tedavisi için önerdiği tedaviye ABD’den destek geldiği açıklandı.



Benter, bir süre önce Yakın Doğu Üniversitesi'nde Coronavirüsü ve kendi buluşlarıyla (ACE2/Angiotensin-(1-7)) ilgili verdiği konferansta bir çözüm önermişti.



Dünyaca meşhur Science dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, ABD’de University of Texas ve National Institute of Health’ten araştırmacılar Benter’in de önerdiği metod üzerinden çözüm üretti.

Benter konferansta kendi bulduğu sistemin bir parçası olan ACE2 proteinini bastırmakla virüsün hücrelere girerek zarar vermesinin önlenebileceğini söylemişti.



İbrahim Benter’e göre, araştırmacılar, Covid-19'un genom haritası kullanılarak üretilen numuneler üzerine yaptıkları çalışmada koronavirüsün insan hücresine nüfuz etmesini sağlayan "anahtar" enzimi tespit ederek, kendi çalışmasını da doğruladılar.

Bu yöndeki araştırma Daniel Wrapp, Nianshuang Wang, Kizzmekia S. Corbett, Jory A. Goldsmith, Ching-Lin Hsieh, Olubukola Abiona, Barney S. Graham, Jason S. McLellan tarafından yapıldı.



Prof. Dr İbrahim Benter Kimdir?

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter, 1962 yılında Lefkoşa’da doğdu. Annesi ve babası Baflıdır. Türk Maarif Kolejinde okudu. 1980-2000 yıllarında ABD'de bulundu. 1985'de Florida Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu. New York Tıp Fakültesi’nde okudu ve Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991'de doktora aldı. Cleveland Clinic Foundation’da Beyin ve Damar Bölümünde ihtisas yaptı. Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Hipertansiyon Araştırma Bölümü’nde araştırmacı olarak çalıştı. 1994'da Memphis’te Tennessee Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Göz Fakültesi’nde önce Yardımcı Doçent ve sonra Doçent olarak çalıştı. 2001-2012 yılları arasında Kuveyt Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı’nda Profesör olarak, bölüm başkanı ve birçok idari makamlarda çalıştı. Benter, 2012-2013 akademik yılında Oxford Üniversitesi’nde çalıştı. Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans'la birlikte çalışmalar yürüttü. Eğitim ve araştırma konularında birçok ödüller aldı.

Prof. Benter’in araştırma konusu hipertansiyon ve şeker hastalarında kalp ve damar problemlerinin tedavisidir. En önemli buluşu olan angiotensin-(l-7) diye bilinen hormon kanser, MS, hipertansiyon ve diabetde kalp/damar hastalıkları için denenmektedir ve ilaç olarak kullanılmasında son aşamalara gelinmiştir.