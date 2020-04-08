BENTER COVID-19 İLAÇLARI İÇİN UYARDI

Uzmanlık alanı farmakoloji(ilaçbilim) olan Prof. Dr. İbrahim Benter, coronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi verici açıklamalarda bulundu. Prof. Benter, bu konuda bilgi kirliliği olduğu ve kendisine detaylı bilgi için başvuranların oldukça fazla olduğunu belirterek, “Dünyanın birçok yerinde çaresiz doktorlar Covid-19 tedavisinde faydası olduğu ispat edilmemiş ilaçları “ya tutarsa” mantığı ile hastalarına veriyor. Hatta bazı devlet başkanları hiçbir ilmi desteği olmayan açıklamalar yapıyor” şeklinde konuştu.

Porf. İbrahim Benter “Amerika, Avrupa ve Japonyada covid-19 tedavisi için onaylanmış bir ilaç henüz yok” diyerek şu anda coronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçları ve coronavirüs tedavisine faydalı olup olmadıklarını şu şekilde sıraladı:

Chloroquine ve Hydroxychloroquine (Plaquenil)

Amerika’da ve daha birçok yerde doktorlar hastalarına bu ilaçları o kadar yüklüyor ki ilaç piyasalarda tükeniyor ve normalde ilacı kullanan lupus hastaları ilacı bulamıyor. Hâlbuki, Çin’de yapılan araştırmalar bu ilacın Covid-19 tedavisinde faydasız olduğunu göstermiştir. Fransa’da yapılan bir çalışmada bu ilacı alan hastaların bazıları kötüleşerek yoğun bakıma alınınca veya ölünce bu hastaların bilgileri neticelerden çıkarıldı ve sahtekârlık yapılarak ilacın faydalı olabileceği iddia edildi. İtalya’da sayısız hastaya verilen bu ilaç bir İtalyan uzmana göre fayda vermiyor. Bağışıklık sistemini yavaşlatmak için verilen bir ilaç olan bu ilacın, bağışıklık sistemi zayıf Covid-19 hastalarına verilmesine şüphe ile bakılıyor.

Oseltamivir (Tamiflu)

2012-2017 yılları arasında yapılan araştırmalarda influenza A ve B hastalarında Tamiflu’nun faydası görülmedi çünkü direnç gelişti. Covid-19 tedavisinde faydalı olma ihtimali çok zayıf ve faydalı olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok.

Lopinavir/Ritonavir (Kaletra)

Mart 18, 2020 tarihinde dünyanın en saygın tıp dergilerinden New England Journal of Medicine’da çıkan bir makale, Kaletra’nın Covid-19 tedavisinde bir faydası olmadığını yazmıştır.

Favipiravir (Avigan)

Çin’de 340 Covid-19 hastasında denenen Avigan’nın sadece semptomları hafif olan hastalarda bazı faydalarının görüldüğünü söyleyen rapor geri çekildi. Bu rapor ağır hastalarda Avigan’nın faydası olmadığını yazmıştı. Bazı hastanelerde “ilk tedaviye yanıt vermeyen ağır seyirli hastalarda kullanılabilir” yaklaşımıyla bu ilacın hastalara verilmesini mantıklı bulmuyorum.

Remdesivir

Birçok uzman tarafından Covid-19 tedavisinde en çok ümit veren ilaç olarak Remdesivir bazı çalışmalarda umut verici neticeler verdi ama dünyanın birçok yerinde denenen bu ilacın kesin faydalı olduğunu söylemek çok erken.

Prof. Benter sözlerini şöyle tamamladı: “Ümit ediyorum Covid-19 tedavisinde faydalı olacak bir ilaç kısa zamanda bulunur. Ancak, bilimsel verilere dayanmadan hastalara ilaç yüklemenin de birçok zaman fayda değil ciddi zarar verebileceğini de hatırlatmak isterim. Bu virüsten korunmak istiyorsanız şu anda en etkili ilaç evinizde kalmak ve sosyal mesafenizi kısıtlamaktır. Evinizde kalırsanız virüs sizi yakalayamaz, bunu asla unutmayın.”