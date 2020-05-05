Benli'den Manavoğlu'na ziyaret
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu ziyaret ederek görüştü.
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Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu ziyaret ederek görüştü.
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, kent güvenlik sistemlerine karşı olmadıklarını, geçmişte, mobese sistemlerinin altyapısına yönelik polise destek de verdiklerini anımsattı.
“Polisle işbirliği yönünde uzlaştık, mühendislerimiz birlikte hareket ederek çözüm üretecekler” diyen Ahmet Yalçın Benli, Polis Müdürlüğüne teşekkür etti.
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Etiketler : Ahmet Benli, Mobese, Polis Genel Müdürlüğü, Süleyman Manavoğlu
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