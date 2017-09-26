Benli’den büyük başarı

Ülkemiz master atletlerinden Ayten Benli, yeni başarıya imza attı. 22-24 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan’ın Stara Zagora şehrinde düzenlenen Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye adına yarışan Ayten Benli, 4’ü ferdi, 2’si takım branşlarında olmak üzere 6 yarışmaya katıldı. Benli, yüksek atlama dalında 1.25’lik derecesi ile birinci olurken Balkan rekoru kırdı. Üç adım atlama branşında 8.68’lik atlayışı ile birinci olan benli bu branşta da Balkan Rekoru kırarken, Balkan Takım Yarışması’nda 4:43.21’lik derece ile 20 yıldır kırılmayan rekorun kırılmasına katkı koydu. Benli, uzun atlama branşında da 4 metrelik atlayışı ile birinci olurken, 100 metrede üçüncülük elde etti.