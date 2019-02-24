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"Benli  değil Mahkemeler karar verecektir"

"Benli  değil Mahkemeler karar verecektir"

Gönyeli’deki köprü konusunda Benli’nin açıklamasına davacılar avukatı Bedevi’den tepki

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Gönyeli’deki alt/üst geçit projesi ile ilgili Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin “10 güne yolu açarız” açıklamasına davacıların avukatı Ünver Bedevi, açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli Mahkeme huzurunda duruşması devam etmekte olan ve yürürlükte mahkeme tarafından verilmiş bir ara emri  barındıran Köprü Davası ile ilgili bir açıklama yapmış ve “Çok kısa süre sonra inşaat üzerindeki ara emirleri kalkacak. Bu konuda bir sıkıntı yok. 10 günlük bir inşaat faaliyeti ile de altgeçidi trafiğe açacak noktaya getireceğiz’’ diyerek Mahkemenin yıkım kararı gibi bir karar üretme ihtimalinin olmadığını söylemiştir.

Benli bilmelidir ki, yıkım kararı dahil bu konulardaki takdir yetkisi bağımsız Yargı Organında,  yani Mahkemelerdedir  ve Benli  değil  Mahkemeler karar verecektir.

Benli’nin davalı konumundaki bir siyasi olarak algı yaratma, devam eden Davaya etki etme ve Mahkeme’yi baskı altına alma çabası yanlıştır ve suç teşkil eder.

Gönyeli halkının seçimle göreve getirdiği bu zat,  Belediyenin kamu gücünü kullanarak  ve kamu yararı kisvesi altında kişilerin Anayasal ve Yasal haklarını ezmeye çalışırken, kendi Demokrasi ve Hukuk anlayışının yetmediği  yerde, düzgün müşavere alıp uygulamalı ve bu tür açıklamalar yapamamalıdır.

Şiddetle kınar, konunun  takipçisi olacağımızı bildiririm.”

 

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