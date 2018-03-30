Benli: Avrupa’yla ilişkilerimiz ileri aşamaya taşınıyor

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Kıbrıs Türk yerel yönetimleri açısından Avrupa’yla ilişkilerin ileri aşamaya taşındığını belirtti.



“Avrupa Yerel Yönetim Şartı”nın ülkemde de uygulanması için sabır ve kararlılıkla çalıştıklarını kaydeden Benli, Strasbourg’daki son toplantıdan da olumlu izlenimlerle döndüklerini ifade etti.



Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Strasbourg’daki 34’üncü oturumuna katıldı.



Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’ye toplantıda Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Köle eşlik etti.



Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, kongrede evrensel insan haklarının yerel yönetimlere yansıması ve mülteci hakları konuları görüşüldü. Ayrıca, kongre tarafından izlenen ülkelerin raporları da okundu.



Avrupa Konseyi’nin Kıbrıslı Türklerin kullanımına verdiği çalışma ofisi yeniden düzenlenirken, ziyaret sırasında, Avrupalı belediye başkanları ve konsey üyeleriyle de çeşitli temaslar yapıldı.



“HER ZİYARET YENİ BİR MESAFE”



Ahmet Benli, oturumla ilgili değerlendirmesinde, “Kıbrıs’ın kuzeyinin yerel demokrasi anlamında izlenmesi, değerlendirilmesi ve bu yönde bir takvim oluşturulması çalışmalarının süreceğini belirtti. Benli ayrıca Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın işleyişinin önünün açılması için kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.



Benli, her fırsatta, Kıbrıs’taki yerel demokrasinin sadece güneydeki 30 belediyeyle sınırlı olmadığını, kuzeyde de halka yerel hizmetler veren 28 belediye ve temsil edildikleri belediyeler birliği olduğunu dile getirdiklerini belirtti.



Ahmet Benli, Avrupa’yla ilişkiler açısından her ziyarette yeni bir mesafe kat ettiklerini sözlerine ekledi.