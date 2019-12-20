Dila ŞİMŞEK



Ercan Havaalanı işletme hakkı sahibi, Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ. Başkanı Emrullah Turanlı “Yeni Ercan inşaatının” durduğu iddialarını yalanladı.

Ödeme almayan firmaların iş bırakarak şantiyeyi terk ettiği iddiası Emrullah Turanlı tarafından reddedildi.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre, Kıbrıs’tan Tüfekçi Group ve Türkiye’den Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi Ve Ticaret A.Ş ile Thyssen isimli bir Alman firması projede yer alıyor.

“Thyssen’in ödemesini alarak işlerini tamamladıktan sonra adadan ayrıldığı, Çuhadaroğlu şirketinin ise hiçbir ödeme alamadığı” iddia edildi. YENİDÜZEN'in görüşüne başvurduğu Emrullah Turanlı, bu iddiaları yalanladı, kimseye borcu olmadığını ve tüm ödemelerini günü gününe yaptığını savundu.

Tüfekçi Group’un Direktörü Hüseyin Tüfekçi, Turanlı’nın kendi şirketine tüm gerekli ödemeleri yaptığını, hiçbir eksik olmadan çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Tüfekçi, diğer şirketlere yapılan ödemeler konusunda bilgisi olmadığını açıkladı.

Ercan Havaalanı işletme hakkı sahibi, Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ. Başkanı Emrullah Turanlı, “Benim kimseye borcum yok, çalıştığım her şirketi şimdiye kadar ödedim. Herkes yalan dolan peşinde” şeklinde konuştu.

“Bizim şirketimize tüm ödemeler yapıldı”

Ercan Havaalanı’ndaki inşaatta çalışan Tüfekçi Group’un Direktörü Hüseyin Tüfekçi, Turanlı’nın gereken tüm ödemeyi her ay düzenli olarak yaptığını, sadece yurtdışında olduğu zamanlarda 5-10 gün gecikme yaşandığını ifade etti. Turanlı’dan alacağı olmadığını belirten Tüfekçi, diğer şirketlerin aldığı veya alamadığı ödeme hakkında bir bilgisi olmadığını kaydetti.