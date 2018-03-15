“Benim için her kulüp aynıdır…”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, son günlerde spor kamuoyunu meşgul eden 'kumpas' iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Sertoğlu, başkanlık görevinde olduğu süreçte her takıma eşit davranacağının altını çizdi.

Sertoğlu: “Kimse kimseyi kendinden daha büyük ve güçlü görmesin”

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası yarı final kura çekiminde konuşan Sertoğlu şu sözlere yer verdi;

"Son günlerde yaşanan olaylarla ilgilli benim pek fazla söyleyeceğim şey yok. Özellikle Küçük Kaymaklı ve GAÜ Çetinkaya'nın başkanlarının bu denli kendi kendilerini rezil edebileceği bir oluşumun içine girmesi hiç aklıma gelmezdi. Kişisel hırslar ve ihtiraslar ön planda oldu mu böyle yanlışlar yapılır. Kimse kimseyi kendinden daha büyük ve daha güçlü görmesin. Benim için Kaya Mehmetçik de aynıdır, Küçük Kaymaklı'da aynıdır. Benim için Esentepe de aynıdır, GAÜ Çetinkaya da aynıdır.”

“Benim için her kulüp eşittir”

“Benim için büyük kulüp, küçük kulüp ayrımı yoktur. Benim için her kulüp eşittir. Göreve başladığımda da bu böyleydi, görevi bırakacağımda da böyle olacak. Benim Futbol Federasyonu’nu nerden aldığımı, nereye getirdiğimi bilen bilir. Aldığımdaki hali de bellidir, şimdiki hali de bellidir. Bırakacağım hali de bellidir. Herkes kendine baksın.”