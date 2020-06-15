“Benim açımdan soru işaretleri kalkmamıştır”

Muhalefetin ısrarlı soruları ve talebi üzerine kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı, Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’na Lapta Bölgesi’nde bir yatırım için özel izin talebi ile Turizm Bakanı’nın geldiğini belirtti.

Bu konuda ‘yazılı bir karar’ olmadığını söyleyen Özersay, “Sayın Bakan bize bilgi vermiştir, bütün bakanlar da bilgilendirilmiştir” dedi.

Daha önce de özel izinler verildiğini, neredeyse tamamını ‘yazılı’ verildiğini söyleyen Özersay, çok acil ve elzem bir karar dışında tüm kararların yazılı ve resmi gazetede yayınlanan kararlar olduğunu açıkladı.

Turizm Bakanı’nın turizm için bunun gerekli olduğunu söylemesi ile ‘bilgi sahibi’ olduklarını söyleyen Özersay, daha önce teknik ekiplerin gelişinde kararların bazıların mesleklerin, bazılarında da hangi işle ilgili geldiklerinin belirtildiğini kaydetti.

Turizm ve Sağlık Bakanlarını istişaresi ile Sağlık Bakanı’nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Polise dağıtılmak üzere kişilerin isimleri ile ilgili bilgi yazısı dağıtıldığını da söyledi, ‘karantinaya girmek koşulu ile’ olduğunu altını çizdi.

Yazılı bildirimde olduğu gibi ‘karantina merkezine gitmek üzere’ ülkeye girildiğini söyleyen Özersay, karar alınmadığı için hukuki eksiklik olabileceğini ama bilgilerinin olduğunu kaydetti.

Karantinaya tabi olarak gelişin olacağını net bir şekilde ortada olduğunu söyleyen Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nda bu konu bilgilerine geldiğinde, konunun Lapta Belediyesi’nin bilgisinde olduğunu varsaydıklarını belirtti.

Belediye Başkanı’nın yaptığı açıklama üzerine kendisine sorduğunu, kendisinin de bir daveti olmadığını söylediğini aktardı.

Özersay, “Benim açımdan soru işaretleri aklımdan çıkmamıştır. Teminat yenileme için gelindiğini bilmiyordum, Müteahhitler Birliği ile de ilgisinden haberim yoktu.

Muhalefet bu konuyu sorgularken haksız değildir. Bütün sorulara cevap verme sorumluluğu bizdedir. Benim açımdan da soru işaretleri kalkmış değildir. Sayın Belediye Başkanı’nın Sayın Bakan’ın sabahki açıklamalarını ardından ne söyleyeceğini önemsiyoruz” dedi.

“Lapta Belediye Başkanı’nın söyleyeceklerini önemsiyorum”

Lapta Belediyesi Başkanı’nın bir açıklama yapacağını düşündüğünü söyleyen Başbakan Kudret Özersay, kendilerinin de ona göre tavır sergileyeceğini kaydetti.

Özersay, Belediye Başkanı’nın dün yaptığı açıklamanın, bu kişilerin ‘geliş nedenini’ sorgulattığını söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Belediye Başkanı’nın teminatın zaten uzatılmış olduğuna ve bu gelişten de haberi olmadığına ilişkin açıklamasından ayrı, nasıl bir açıklama beklendiğini sordu.

Özersay, Turizm Bakanı’nın Lapta Belediyesi’nin bilgisi olduğuna ilişkin bir ‘belgeden’ bahsettiğine işaret etti “Herhalde belediye başkanı ne düşündüğünü söyleyecektir”.

“Sadece eğlenme maksadı ile mi gelindi, araştırılmalı”

“Hafta sonu 1 gün kalınacağı için bunu çok önemsemedik belki” diyen Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, karantina koşullarına uyup uyulmadığına ilişkin bir soruşturma yapılabileceğini de kaydetti. Sadece eğlenme maksadı ile mi gelindiğinin araştırılması gerektiğinin farkında olduğunu da söyleyen Özersay, “Benim açımdan da cevapsız olan bir takım sorular vardır. Yarın Bakanlar Kurulu toplantısı vardır, herhalde orada değerlendireceğiz” dedi.

Özdenefe sordu: “İstifa edecek misiniz?”

Özdenefe sordu: Gümrük neden çalışmadı, bu insanlar ülkeye ne getirdi? Bu kişilerin belirtilen neden dışında geldiklerinin tespit edilmesi durumunda istifa edecek misiniz?

Özsersay, “Yapılacak olan açıklamalar çerçevesinde değerlendirmemizi yaparız” dedi gümrük kontrolünün yapılıp yapılmadığının öğrenilmesi gereken söyledi, yapılmadı ise gerekenin yapılacağını kaydetti.

Usar ‘sağlığa ilişkin’ sorularını yineledi…

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Sıla Usar İncirli’nin bu sorularını anlamlı olduğunu ve yanıtlanması gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanı’nın Meclis Kürsüsü’nden gelip bu soruları yanıtlamaması halinde, kendisinin Bakanlar Kurulu’nda bu soruları da soracağını belirtti. Bu sorulara şu an cevap verebilecek durumda olmadığını ifade etti, “Ben de soracağım’ dedi.

Erhürman sordu: Gelenlerin tamamı döndü mü?

Bildiğim kadarıyla evet diyen Özersay, yine de polis muhaceretten teyit edilmesi gerektiğini de söyledi.

Ülkeye girişte gümrük işlemi yapılmadı…

Erhürman’ın sorusu üzerine yerinden yanıt veren Maliye Bakanı Amcaoğlu, uçuşların olmadığını, havaalanının da kapalı olduğuna işaret etti, kendilerine haber verilmediği için gümürkl görevlerinin de olmadığını söyledi.

Şahali: “Kumarhane kameraları incelenecek mi?”

“Top yekun bir fiyasko ile karşı karşıyayız” diyen CTP Milletvekili Erkut Şahali, tek başına gümrük uygulamasına tabi tutulmamasını bile fiyasko olduğunu altını çizdi.

Ülkede faaliyet gösteren kumarhanelerde ‘kamera’ zorunluluğunu hatırlatan Şahali, iddiaların ulaşımlarının kumarhane araçları ile sağlandığı ve tecrit altında olmaları gerekirken kumarhane oldukları yönünde olduğuna işaret etti ‘soruşturma’ yapılıp yapılmayacağını sordu.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay da bir soruşturma ihtiyacı olduğunu doğruladı.

HP Parti Meclisi toplanacak

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin bugün Parti Meclisi toplantısının yapılacağını açıkladı, konunun da değerlendirileceğini kaydetti.

Özersay, bu kişilerin ‘Geliş maksadı’nın aydınlatılması gerektiğine işaret etti.

Eleştiriler üzerine yerinden söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da önce yayınladığı ardından kaldırdığı ‘yanlış yönlendirildiğine ilişkin’ açıklamasının da arkasında olduğunu kaydetti.

Denktaş: “Keşke güneyde çalışanlar için de böyle özel bir izin verseniz”

Havaalanı kapalı diye gümrükçülerin orada olmamasını eleştiren DP Milletvekili Serdar Denktaş, böyle bir açıklamanın olamayacağının altını çizdi.

Denktaş, “Keşke benzeri bir özel uygulama kararı da şu güneye geçen insanlarımız için alsanız da insanlar evlerinde uyuyabilse” dedi.