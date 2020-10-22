“Beni de seçtirir misin!?”

Seçim bitti, Ersin Tatar Guterres’in çağrısını beklemeye başladı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in Kasım ayı içinde 5+1’li bir toplantı yapmayı planladığı belirtiliyor…

Seçim öncesi Guterres, seçim sonrasında böyle bir çağrıyı yapacağını söylemiş ve bu söylemden sonra seçim kampanyasında Kıbrıs sorununun daha fazla yer almasını da sağlamıştı.

Tatar, seçim kampanyasında “Federasyon bitti, ben iki devletliliği, konfederasyonu görüşürüm” dese de gideceği toplantıda Federasyonu konuşacak çünkü masada Federasyon var.

Öte yandan Anastasiadis de çağrı yaptı Tatar’a; “Gel tanışalım” dedi.

Anastasiadis acaba bu dönem karşısında daha tecrübesiz ve Federasyonu istemeyen, böyle olunca da BM kararlarını ve yıllardır masada görüşülen Federasyonu, şimdiye kadar varılan uzlaşıları onaylamayan birini bulduğu için daha mı rahat!

Öyle olmalı ki burada da Tatar taraftarları “bu görüşmeyi uzatalım çünkü Ersin bey henüz hazır değil” demeye başladılar. İyi de hazır değilse neden Cumhurbaşkanlığına aday oldu o zaman… Hazırlık Saray’dan önce olmalıydı, Saray’da değil!

Hal böyle olunca Tatar’ın seçilmesi Kıbrıs’ın güneyi için uluslararası alanda bir avantaj mı olacak diye sormak ve buna yanıt aramak herhalde yanlış olur çünkü ilk etapta görüntü o zaten... Bu durumu elbette ki Anastasiadis, olabildiğince kullanmaya çalışacaktır.

Hatta Türkiye’nin seçimlere potinleriyle girmesini de mutlaka çok kullanacak.

Rum lider, Tatar’ın zaten Türkiye’nin kontrolünde olduğunu politikasının önemli bir yerine yerleştirecek ve muhatabının direkt Türkiye olduğunu sürekli anlatmaya çalışacaktır ki bu dönem bunu yapmak ve izahını ortaya koymak çok kolay olacaktır.

Örneğin Türkiye’de İyi Parti’li hem de Prof. olan Ahad Andican’ın sözlerini bu politikasını doğrulatan sözler olarak yanında taşıyabilir. Ne demiş Andican;

“Bu seçimlerden sonra ortaya çıkan durum Türk dünyası açısından iyi bir şeydir. Ersin Tatar, Kıbrıs’ta Türkiye’nin yöneteceği sürecin bir parçası olacak… Türkiye’de Mavi Vatan anlayışını sürdürebilmek için Kıbrıs’ın ‘iki devletli’ çözüme gitmesini sağlamamız lazım. Bu devleti sağladıktan sonra ancak AB içinde olabilir. Yoksa Türk tarafı erir gider…”

Anastasiadis, tebrik kabul eden MHP Milletvekili Ahmet Erbaş’ın kendi kişisel hesabından paylaştıklarını da taşıyacaktır yanında mutlaka… Pasha Group’un da sahibi olan Erbaş, Tatar’la birlikte seçim sürecinde 69 köy, 189 bölge gezdiklerini ve bu bölgelerden Tatar’ın birinci çıktığını anlatıp tebrikleri kabul ediyor.

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Öte yandan bir de hükümet sorunumuz var şimdi;

Hükümet düştü ama düşmedi gibi…

HP istifa etti ama istifalarını vermediler, görevlerinin başındalar…

Tatar da zaten seçimden önce Akıncı’ya hükümetin istifasını sunmamıştı. Şimdi UBP kurultay yapmayı düşünüyormuş, Tatar, Saray’a çıktığında o zamana kadar yani Kurultay’a kadar da bir vekil atamayacakmış.

Kurultay’da seçilecek başkana görevi verecekmiş dendiği için UBP içinde koltuk savaşı kızıştı. Çok sayıda adayın ismi sayılıyor.

Andican’ın Tatar’la ilgili söylediği gibi Tatar’la birlikte “Türkiye’nin yöneteceği sürecin parçası olmak” için çok arzulu bir şekilde isimler yarışıyor… UBP Başkanı seçilmek için de Türkiye’nin buradaki temsilcilerinin kapıları mutlaka ki çalınmaya başlanmıştır.

‘İlhak’ böyle olsa gerek… UBP’nin de geleceğe yürüyüşü!..