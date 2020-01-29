Lefkoşa-Mağusa Anayolu Korkuteli yakınlarında önceki gece yarısı yönetimindeki RK 470 plakalı salon araç ile trafik kazası yapan Günay Öztürkler olay yerinde yaşamını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan üç genç yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren Günay Öztürkler, 2017 yılında askerlik yaptığı bölükte yaptığı trafik kazası sonucunda Piyade Çavuş Enver Keskin’in ölümüne neden olmaktan yargılanmayı bekliyordu.

Geride bıraktığımız 2019 yılında 30 kişi meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2020 yılının ilk 29 gününde ise trafiğe 3 can verildi.

Devrim DEMİR

Korkuteli yakınlarında önceki gece yarısı meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki Günay Öztürkler, dün gözyaşları ile toprağa verildi.

DAÜ’de çalıştığı öğrenilen Öztürkler’in beklenmedik ölümü ailesini acıya boğdu. Dikkatsizliği sonucu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Günay Öztürkler’in cenazesinde fenalaşan annesi kucaklarda taşındı, babası ayakta duramadı. Abisinin tabutunu bırakmayan küçük kardeşin ‘beni bırakıp gitme abi’ feryatları yürekleri parçaladı.

‘Süratli ve dikkatsizdi’

Korkuteli yakınlarında önceki gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Günay Öztürkler olay yerinde yaşamını yitirmişti. Öztürklerin aracında yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mustafa Kurucu, 25 yaşındaki Müslüm Taş ve 22 yaşındaki Yusuf Taylan Özaydın ise yaralanmıştı.

Araçta yolcu olarak bulunan üç gencin tedavilerinin Mağusa Hastanesi’nde sürdüğü öğrenildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre kaza 28 Ocak tarihinde saat 23.55 raddelerinde Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki RK 470 plakalı salon araç ile Mağusa istikametine seyrettiği esnada Günay Öztürkler, Korkuteli radarını geçtikten sonra, direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Yönetimindeki araç ile yolun solundan çıkan Öztürkler, demir bariyerlere çarptıktan sonra toprak alana savrularak dere yatağı içinde iki takla atarak tavanı üzerinde durabildi.

Öztürkler olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak bulunan 3 genç yaralı vaziyette Mağusa Hastanesine kaldırıldı.

‘Ölümlü kazadan’ yargılanmayı bekliyordu…

Kazada yaşamını yitiren Günay Öztürkler, 2017 yılında bir kişinin yaşamını yitirdiği ciddi bir trafik kazası daha geçirmişti.

Kermiya’da 17 Mayıs 2017 tarihinde telli askeri bölgede göreve giderken, Öztürkler kullanımındaki arazi tipi aracı devirerek Piyade Çavuş Enver Keskin’in ölümüne neden olmuştu.

Aleyhine “Dikkatsizlik ve tedbirsizlik”, “acele ile araç kullanıp kaza yapmak” ve “başkasının ölümüne sebep olmaktan” dava getirilen Öztürkler, yargılanmayı bekliyordu.

2017 yılında kaza yaptığı dönem terhis almasına 4 ay kalan Günay Öztürkler, Askeri Mahkemeye çıkartılarak ileride yargılanıncaya kadar teminata bağlanmıştı.

Ailesi perişan oldu, cenazede gözyaşları sel oldu…

Genç yaşta hayatını kaybeden Günay Öztürkler’in beklenmedik ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Dün ikindi namazı sonrası Mağusa’da kabristanlığında toprağa verilen Öztürkler’in cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Annesi oğlunun tabutunun gelmesi ile bayılırken, babası gözyaşlarına boğuldu. Abisinin tabutuna sarılan küçük kardeşi Tolga Öztürkler’in haykırışı ise yürekleri yaktı.

Küçük kardeşi abisinin tabutunu bırakmak istemedi, cenaze aracına omuzlarında taşıdı.

Günay Öztürkler’in cenazesinde dün ailesi fenalık geçirdi. ‘112’ Acil servis cenaze boyunca aile yakınlarına müdahale için bekledi

29 günde 3 ölümlü kaza…

Geride bıraktığımız 2019 yılında 30 kişi meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybederken 2020 yılının ilk 29 gününde de trafiğe 3 can verildi.

Bu yılın ilk ölümlü kazası Girne - Alsancak çevre yolunda 16 Ocak’ta meydana geldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Hasan Şafak Yetken, 18 Ocak tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

Yılın ikinci ölümlü kaza haberi de yine Girne’den geldi. 20 Ocak tarihinde çift şeritli yolda yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 51 yaşındaki Veysel Can araç çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Lefkoşa-Mağusa anayolunda önceki gece yaşanan kaza ile beraber yılın ilk 29 gününde 3 kişi trafikte hayatından oldu.