Bengül Kibrit gözyaşlarıyla…
Geçirdiği beyin kanaması sonrasında hayata veda eden Bengül Kibrit, gözyaşlarıyla defnedildi.
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Geçirdiği beyin kanaması sonrasında hayata veda eden Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'nin önemli isimlerinden Günay Kibrit’in eşi Bengül Kibrit, gözyaşlarıyla defnedildi.
Kibrit için bugün Gönyeli Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
48 yaşında yaşamını yitiren Kibrit’in cenaze töreninde eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu.
Kibrit kılınan ikindi namazının ardından Gönyeli Mezarlığı’na defnedildi.
FOTOĞRAF: AYŞE GÜLER
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