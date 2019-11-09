Sağlık alanında bölgede büyük eksiklikler olduğunu dile getiren Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, bölgeye yapılan geçici öğretmen atamasında yerel mezunlara öncelik verilmemesini kınadı. Coşkun: “Siyasi oyunları en azından sağlık ve eğitim üzerinde oynamasınlar. Dipkarpaz bölgesine 6 tane öğretmen alındı, en azından 3’ü bölgeden olsaydı. Ben ve halkım Filiz Besim’e minnettarız, ondan sonra bir arpa boyu yol alınmadı”

Fehime ALASYA

Dipkarpaz bölgesinde sağlık alanındaki sıkıntıların hala giderilmemesi, eğitim alanında ise yapılan geçici öğretmen atamasında yerel mezunlara iş imkânı tanınmaması bölgeliyi isyan ettirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun bölgedeki Sağlık Ocağı’nda hemşire, ambulans şoförü ve personel eksikliği olduğunu, bölgede bulunan tek doktorun ise Sağlık Bakanlığı’nın çeşitli uygulamaları nedeniyle adeta bezdirildiğini ifade ederek, isyan etti.

Eğitim alanında yaşanan öğretmen eksikliğinin ise giderildiğini belirten Coşkun, bölgede işsiz öğretmenler olduğu halde, onlara görev verilmeden, dıştan öğretmen atandığını belirterek bu durumu kınadı.

“Siyasi oyunları en azından sağlık ve eğitim üzerinde oynamasınlar” diyen Suphi Coşkun, Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim döneminde yapılmaya başlanan çok güzel projeler olduğunu fakat yeni hükümetin bu konuda ‘bir arpa boyu yol almadığını’ dile getirdi.

Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim ise yarım kalan projelerin dahi hayata geçmesiyle birlikte bölgede büyük işler yapılabilineceğini işaret etti.

“6 Öğretmen atandı, en azından 3’ü bölgeden olsaydı”

Her seferinde öğretmen eksikliği ile gündeme gelen Dipkarpaz bölgesine 6 tane öğretmen alındığını kaydeden Coşkun, bölgedeki işsiz öğretmenlere şans tanınmamasını eleştirdi.

Coşkun; “Dipkarpaz ve Kaleburnu köyünde, bölgemizde onlarca öğretmenlik mezunu gencimiz varken, başka yerlerden Dipkarpaz köyüne geçici öğretmen getirmek, de ne demek…?” diye dert yandı.

Coşkun: “Filiz Besim’den sonra bir arpa boyu yol alınmadı”

Sağlık alanında içinde oldukları durumu özetleyen Coşkun, Karpaz’ın sadece ‘oy potansiyeli’ olarak görüldüğünü ileri sürdü.

Coşkun, “Şu an Dipkarpaz Sağlık Ocağı’nda doktor var ve tüm bu süreç inanın onun çabasıyla ilerliyor. Bu doktor Dipkarpaz halkını ve bizi görevini çok seven bir doktor. Yapılan uygulamalarla doktorun ailevi düzenini bozdular, biraz sitemi var. Sitemlerinde haksız da sayılmaz. Biz bu doktoru bireysel girişimlerimizle getirtebildik. Fakat şu anki uygulamalarla onu da pes ettirecekler.

Bu doktor da Filiz Besim zamanında bölgeye gelmişti. Ben ve halkım Filiz Besim’e minnettarız. Filiz Besim’in Sağlık Ocağı için yeni projesi de vardı, bu gibi birçok projesi vardı. Şimdi hepsi rafa kalktı. Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimizden anlıyorum ki Filiz Hanım’dan sonra bir arpa boyu yol alınmadı. Hiç ilerleyemedik, ne yazık ki ilerleyecek gibi de görülmüyor.

Karpaz sadece ‘oy potansiyeli’ olarak görülüyor.” dedi.

Ambulans şoförü sıkıntısı…

Bölgede sadece tek bir ambulans şoförü olduğunu anlatan Coşkun, “İzne bile çıkamıyor, sürekli on call’dur, günde 3-4 sefer Mağusa yolu yaptığı oluyor.

Hemşirelerimiz de bir eksik var, Sağlık Ocağı’nda hem şoför hem de hemşire, personel eksikliği var. Bunlar da hala giderilmeyi bekliyor.” dedi.

Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim:

“Karpaz’ı uzaktan sevmeyelim, Karpaz’ı yakın edelim, içimize katalım”

Özellikle uzak bölgelerin hayati ihtiyacı olan sağlık hizmeti konusunda ihmal edilmemesi gerektiğini dile getiren Filiz Besim ise yarım kalan projelerin dahi hayata geçmesiyle birlikte bölgede büyük işler yapılabilineceğini işaret etti.

Yeni Sağlık Ocağı projesi, personel istihdamı, cihaz temini gibi birçok yarım kalan projenin olduğunu anlatan Besim, bu gibi projelerin devamının getirilmesi temennisinde bulundu.

Besim, bölgedeki sıkıntılara ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dipkarpaz adanın en uzak noktasıdır, bu bölgelere uzak yerlere çok ayrı bir önem vermemiz gerekiyor. Biz orada kalıcı hekim olması, sağlık personeli ve altyapıların güçlendirilebilmesi için ciddi bir önem vermiştik. İyi kötü yoluna koymuştuk. Arzum ve dileğim bunu korumalarıdır. O insanlar çok şanslı değil.

Çok büyük mücadele vererek daimi bir doktor götürmüştük. Diş hekimliği ve diğer hizmetlerde cihaz alımı için ciddi bir efor sarf etmiştik.

Bakanlık görevim bitince de ziyaret etmiştim, hekim arkadaşımız hala oradaydı, son günlerde bir takım sıkıntılar yaşandığı benim de kulağıma geliyor ama tam olarak nasıl sıkıntıları var son günlerde babamın sağlık sorunları nedeniyle görüşemedim. Geçmiş dönemden ilgilendiğim sıkıntıları var biliyorum.

Özellikle doktor, hemşire, ambulans şoförü gibi sorunlar vardı, birçoğunu gidermeye başlamıştık.

Ambulans şoförü eksikliği çok büyük bir dert. Bölgede bir sıkıntı olsa o insanlar hastaneye nasıl yetişecekler… Dipkarpaz ve o gibi uzakları daha çok desteklememiz gerek. Orada olan imkanların çok daha iyisini hak ediyorlar. Bu hayati ihtiyaçtır. Karpaz’ı uzaktan sevmeyelim, Karpaz’ı yakın edelim, içimize katalım.

Sağlık merkezi projemiz de vardı ve yeri de hazırdı ama hayata geçiremedik. Umarım bu da diğer yarım kalan projeler gibi hayata geçer. Bu bir hayati ihtiyaçtır, her halükarda yapılmalıdır.