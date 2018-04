Şairin ölümünden duyduğu üzüntüyü sabahın ilk mesajı olarak paylaşan bir Başbakan’a sahip olmak güzel bir duygu...

Ülkü Tamer’in o muazzam şiirini paylaştı Erhürman: Ben sana teşekkür ederim.

***

“Bütün mesele cesaret” demiş ve destek istemişti Başbakan.

Çok daha kararlı yürümek için!

Büyük dönüşümler cesaret istiyor.

Ve fakat hepimizin hayatın içinden kimi küçük dokunuşlara da ihtiyacı var.

Misal!

“Kırmızı ışıkta geçme alışkanlığı…”

Polis Genel Müdürü’yle konuşsa, bir süre gezici kameralar kritik kavşaklara yönlendirilse, etkin denetim olsa ve her gün deşifre edilse sorumsuz sürücüler!

***

Misal: Muhaceret Tüzüğü.

Polisin yakaladığı her iki zanlıdan biri:

Turist!

Ticaret Odası açıkladı:

5 işçiden biri kayıt dışı!

Muhaceret memurlarının tümü toplantıya çağrılsa, sıkıntılar dinlense, Muhaceret Tüzüğü’nün uygulanması istense ve bu insanlara güvence verilebilse:

“Tüzük size yetki veriyor, uygulayınız, güvenceniz biziz.”

***

Misal: Sorumsuz yerel yöneticiler.

İnsanlar parasıyla “rezil” oluyor.

Meclis’te söylediniz, “artık açık açık konuşalım” diye…

Belki “suçlu”nun ilanı çok kolay değil, hukuki bir sürece ihtiyaç var.

Ama en azından, her döneme ait tüm “veriler” paylaşılabilir, “erişilebilir” bir “döküm” yapılabilir, her bir dönem, her bir başkan.

Örneğin bir web sayfası...

Böylece görebiliriz, kim ne yapmış, kim nasıl “har vurmuş, harman savurmuş…”

***

Misal: Ek mesai.

Bir sene evvel 120 milyon TL harcandı.

Bu olağanüstü rakama rağmen hayatımız mı kolaylaştı, aldığımız hizmetin kalitesi mi arttı, standartlar mı yükseldi?

***

Yurttaşlık, gıda güvenliği, üretim, sağlık, eğitim, ekonomi, haklısınız dert çok...

Ama misal bitse artık emekliliğine bir sene kala şu müdürlük heveslileri!

Böylece şairin sözüyle “ben sana teşekkür ederim” diyecek gün gele, yeni insanlar...

O “cesaret” gösterilirse eğer...