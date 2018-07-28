“Ben milliyetçiyim ama acının Türk’ü Rum’u olmaz”

Didem MENTEŞ

Ülkenin tanınmış iş insanlarından Ahmet Sanver, Yunanistan’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle 1000 Euro bağışta bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Yunan halkı için başlattığı yardım kampanyasına destek veren Sanver, önceki gün 1000 Euro değerindeki çeki CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’a teslim etti.

Tüm iş insanlarını yardım kampanyasına katılmaya çağıran Sanver, “acının Türk’ü, Rum’u, Yunan’ı olmaz. Yaptığımız yardım küçük ama birilerinin acılarının dindirmesine katkı olacaksa memnun oluruz” dedi.

11 yaşında kağıtların yandığı bir çukurun içine düşerek, bacağında 1’ini ve 2’inci derecede yanıklar oluşan Sanver, ““vücudu yanan bir insana çok acıyın, hayatta bundan büyük acı yoktur…” dedi.

Sanver: “CTP okulu kurmamıza da yardımcı olmuştu”

YENİDÜZEN’e konuşan Ahmet Sanver, CTP’nin böyle bir kampanya başlatmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, yıllar önce Atleks Sanverler Ortaokulu’nun kurulmasında CTP’nin kendilerine yardımcı olduklarını anlattı. Sanver, “1990’larda ilkokul yapmak isterdik. O dönem UBP baştaydı. Mektup yazdık ama hiç ilgilenmediler. 5 sene geçti. CTP koalisyondaydı. Orta Öğretim Müdürü eşimin yeğeniydi. Bir gün bana telefon etti ve verdiğimiz mektubu söyledi. Ortaokul istediklerini söylediler. Arsayı verdiler ve inşa edip bağış olarak yaptık. O dönem Milli Eğitim Bakanı Mehmet Ali Talat’dı ve okulu yaptıktan sonra mutlu olmuştu. 6 derslikle başladık ve her yıl yenileyerek büyüdü. Kolej tipi bir okul oldu ve bunu CTP ile yaptık. Atleks Sanverler Ortaokulu’nu kurmamızda bize yardımcı olmuştu” dedi.

11 yaşında kağıtların yandığı bir çukurun içine düşerek bacağı yanan Sanver, ““vücudu yanan bir insana çok acıyın, hayatta bundan büyük acı yoktur…” dedi.

“Yaşadığım acıyı hiç unutmam”

Çocukken ateşe düşüp yandığını anlatan Sanver, şunları söyledi: 11 yaşındayken kağıtların yandığı bir çukura düştüm. Bir saniyede Bacağım 1’inci ve 2’inci derecede yanmıştı. 2.5 ay okula gidemedim. Pansuman yaptıklarında da yaşadığım acıyı hiç unutamam. Durmadan bağırır, ağlardım… Ben bu olayımı anlattığım bir kitap yazdım. Orada da “vücudu yanan bir insana çok acıyın, hayatta bundan büyük acı yoktur… Yunanistan’da yaşanan olay da bende etki yarattı. Düşünün yangından kaçan 26 kişi kaçamadı ve yandı. Bundan büyük acı yoktur. Savaşta kurşun da yedim ama o hiçtir… Acının Türk’ü, Rum’u, Yunan’ı olmaz. Kıbrıs Türkü olarak biz bu felaketlere duyarlıyız.

“5- 10 kişinin acısını dindirirsek mutlu oluruz”

CTP’nin başlattığı yardım kampanyasını görünce destek vermek istediğini aktaran Sanver, şunları söyledi: “CTP’nin bu kampanyayı başlatması güzeldi, takdir ettim. Ben milliyetçiyim ama neden bu yardım kampanyasına katılmayım dedim. CTP’dekilerin çoğu arkadaşım. Erdoğan Sorakın’ı aradım. Ne isteklerini sordum. Biz de mal çok, onlardan bir kamyon verebilirdim. Eğer bana mal getir deselerdi getirirdim. Ben 1000 Euro vereyim ve masrafları karşılayın dedim. Dün Sorakın beni aradı, gidip çeki verdim. Bir de yazı yazdım” dedi

‘Bize biraz uzak olmasına rağmen Yunanistan’daki bu feci yangın olayını duyduğumda çok üzüldüm. CTP’nin bu yardım kampanyasını duyunca yardım yapmaya karar verdim. Yunan halkına da geçmiş olsun diliyorum. Bu yardımla 5- 10 kişiyi sevindirirsek, acısını dindirirsek bende mutlu olacağıma inanarak yaptım. CTP’nin bu yardımı yapmama vesile olduğu için teşekkür ettim.