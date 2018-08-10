2016 yılında Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) tarafından açılan, sonra iptal edilen Öğretmenlik Sınavı ilgili yargıya başvuran sınav birincisi Selçuk Genç, bir buçuk yıldır davanın sonuçlanmadığını ifade etti

Salih ARICI

2016 yılında Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) tarafından açılan, sonra iptal edilen Öğretmenlik Sınavı ilgili yargıya başvuran sınav birincisi Selçuk Genç, bir buçuk yıldır davanın sonuçlanmadığını ifade etti, “Ben kimseden iş istemiyorum, hakkımı istiyorum” dedi.

Münhalin yazılı sınavında 730 puanla birinci gelen Selçuk Genç, yaklaşık bir buçuk yıl önce başlattığı yasal sürecin halen sonuçlanmamasından yakınırken, mağdur olduğunu da ifade ediyor.

Açılan münhalin sehven yapıldığını savunan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı aleyhine dava açan Genç, mahkemenin bütün deliler ortada olmasına rağmen, 1,5 yıldır bir çözüme ulaşılmamasından dert yandı.

Savcılığın sürekli eksik evrak gösterip hazır olmadığını beyan ederek davayı ertelettirdiğini iddia eden Genç, 2 yılda gerekli evrakların hazırlanamamasına isyan etti.

Konuyla ilgili Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ise mahkeme süresi devam ederken açıklama yapamayacaklarını bildirdi.

“Ben kimseden iş istemiyorum, hakkımı istiyorum”

“Ben kimseden iş istemiyorum, hakkımı istiyorum” diyen Genç, sınavın sehven açılmasının ‘akıl almaz’ bir durum olduğunu ifade etti, “Bir kurum nasıl olurda bir sınavı yanlışlıkla açar ve kazananı ilan eder ve sınavı geçerli sayıp mülakatı iptal eder, anlaşılır gibi değil. Ortada bir emek hırsızlığı var. 1 yıllık emeğimi 10 dakikada heba ettiler” şeklinde konuştu.

Savcılığın sürekli eksik evrak gösterip hazır olmadığını beyan ederek davayı ertelettirdiğini iddia eden Genç, 2 yılda gerekli evrakların hazırlanamamasına isyan etti.

Genç ayrıca, “Dava süreci devam ederken herhangi bir ‘geçici görevlendirme’ yapılamayacağı, yapıldığı takdirde mahkemeden ara emir alınmak suretiyle görevlendirmenin durdurulabileceği avukatım tarafından şahsıma bildirilmişti. Fakat şuan ki mevcut bakanlığın bilgisi ve onayı dâhilinde Hala Sultan İlahiyat kolejine hülle yoluyla 2 öğretmenin ‘geçici görevlendirme’ yoluyla görevlendirildiğini öğrendik” dedi.

“Bu mağduriyet başka mağduriyetleri getirecek”

Sınavda birinci olmuş ve atanmayı hak kazanan bir öğretmen adayının sınavının siyasi nedenlerle iptal edildiğinin savunan Genç, yargıyı etkileme niyetim olmadığını ancak, bu durumun belirsiz kalmasının başkalarının mağduriyetini de neden olabileceği düşüncesini belirtti.

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in muhalefetteyken konuyla çok ilgilendiğini, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin konuyu Meclis Kürsüsü ’ne dahi taşıdığını savunan Genç, şimdi ise Eğitim Bakanı Özyiğit’ten randevu dahi alamadığını ileri sürdü.

3 üniversite bitirdiğini söyleyen Genç, “Neden aşina olduğum, elimde diplomasına sahip olduğum mesleği yapmayıp da başka işlerde çalışayım. Ben mesleğimi hak etmişim ve hak ettiğim mesleğimi icra etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Hem maddi hem manevi mağdur edildim”

Mahkemenin halen devam ettiğini ve bu durumun maddi anlamda mağduru olduğunu söyleyen Genç, “Çocuklarım 6 ay kadar okula gidemedi, bu yüzden babama yük olmak durumunda kaldım onun yanında kalarak. Bunun yanında her şey açık seçik ortada olmasına rağmen mahkeme süresinin bu kadar uzaması da beni psikolojik yönden çok etkiledi” şeklinde konuştu.