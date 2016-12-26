Didem MENTEŞ

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ‘yasa dışı hamileliği sonlandırma’ davasında, bu kez sanıklar kendisini savunmaya başladı. İlk sanık olarak Mehmet Ali Tunçbilek, yemin vermeden sanık kürsüsünden savunmasını yaptı.

Tunçbilek, aleyhine getirilen suçlamaları ilk günden beri kabul etmediğini belirterek, hastanede kanunsuz bir iş yapıldığına dair ne kendisinin konuştuğunu ne de böyle bir konuşma geçtiğini, bu konuda polemiğe dahi girmediğini iddia etti.

Tunçbilek, özel dal hastanesi olarak kadın doğum ile hiç ilgilenmediğini savunarak, kendisinin hiçbir suç işlemediğini, kimseye yardımcı ve yataklık da etmediğini savunarak, “Ben hiçbir suç işlemedim, yardım da etmedim” dedi.

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