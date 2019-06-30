“Ben hayatımda böyle film görmedim”

HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ... KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Genel Kurul’da açıklamalarda bulundu. UBP-HP Hükümeti’nin atamalar konusundaki çalışmalarını eleştiren Sertoğlu, “Spordaki milyonları kim nereye harcayacak onun kavgasını mı veriyorlar, insanlar dışarıda bize gülüyor.

ATAMALARLA İLGİLİ CİDDİYET ÇAĞRISI... “Bu noktada bir ciddiyet, bir devlet adamlığı olması lazım. “Ben hayatımda böyle atamalarla ilgili film görmedim. Başbakanlığa bağlı yere sizin hükümet ortağınız atama yapacak siz da Yönetim Kurulu Başkanı atayacaksınız.”

KOVBOY FİLMİ BENZETMESİ... Hüseyin Cahitoğlu atanacak dendi. Ben de yasal mı diye sordum, Bana evet dediler. Oraya giderken de başkasından görüş aldım bana yasal değil dendi. En sonunda yasal değildir dediler ve başa sardık filmi. Bu iş kovboy filmlerine döndü, umarım bir an önce biter da hepimiz kurtuluruz.”

Hüseyin KIRAL

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2018-2019 Futbol Sezonu Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen Genel Kurul’a 26 üye kulüp temsilcisi katıldı. Genel Kurul’da Divan Başkanı Arslan Bıçaklı, Divan Sekreterleri ise Bayar Piskobulu ve Hasan Besim seçildi. Ardından KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu bir konuşma gerçekleştirirdi ve birçok konuya değinerek faaliyet raporunu okudu. Mali raporu ise Mali denetçi Demir Adanır adına Ozan Bozkuzu okudu. Genel Kurulda mali rapor ve faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

6 takım katılmadı

KTFF Olağan Genel Kurulu’na 26 takım katılım gösterirken; Düzkaya, Ozanköy, Maraş, Esentepe, Gönyeli ve Lefke takımları Genel Kurul’a katılmadı.

Tüzükte değişiklik

Genel Kurul’da tüzükte de değişikliğe gidildi. Buna göre Başkanlık Kriterleri bölümüne bir madde daha eklendi ve “Üye kulüplerde veya federasyon yönetiminde en az 3 yıl görev yapması gerekmektedir” maddesi oy birliğiyle tüzüğe eklendi.

Sertoğlu: “Spordaki milyonları kim nereye harcayacak onun kavgasını mı veriyorlar”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada 10 Kasım 2010 yılından beridir görevde olduklarını ve bu görev süreleri boyunca yanlarında olan tüm kulüp başkanlara teşekkür ettiğini kaydetti. Spor Dairesi ile ilgili hükümetin atamaları konusundaki tartışmalara anlam veremediğinin altını çizen Sertoğlu, “Bu neyin kavgasıdır anlamadım. Spordaki milyonları kim nereye harcayacak onun kavgasını mı veriyorlar. İnsanlar dışarıda bize gülüyor. Bu noktada bir ciddiyet, bir devlet adamlığı olması lazım.” dedi.

“Gel şimdi yeni gelecek olanlara 3 ay daha projelerini anlat”

Sertoğlu, “KTFF olarak yaklaşık 3-4 aydır spor toto ve bunun gibi birçok konuda çalışmalar gerçekleştirdik. Milli Piyangolar Dairesi Müdürü ile, eski Başbakanla ve Spor Dairesi Müdürü ile toplantılar yaptık. Derdimizi anlattık ve bunu başardık. Buradan çıkacak gelir bizim kulüplerimize dağıtılacak.”diye konuştu ve bu konu ile ilgili son 1 buçuk ayda muhattap dahi bulamadıklarını kaydetti. Bunun zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Sertoğlu, “Gel şimdi yeni gelecek olanlara 3 ay daha bu konuyu anlat, açıkla. Sahalar nasıl yetişecek kimsenin umrunda bile değildir.”dedi.

“Değirmencioğlu ve Oktay’a teşekkür ederim”

Bu süreçte Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve Tesisler Sorumlusu Haldun Oktay’a ayrıca teşekkür eden Sertoğlu, “Ben her ikisine de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Hiçbirşey olmamış gibi görevlerine aynı şekilde devam ediyorlar. Şu anda tüm sahaların bakımı yapılır ve yeni sezona hazırlıklar sürer. Eğer bu insanlarda zerre kadar kötü niyet olsaydı, biz yeni sezonu açamayacaktık.

“Spor Dairesi ile ilgili olarak Başbakan ile konuştuk”

Gündemdeki Spor Dairesi Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı konularına da değinen Sertoğlu, “Eski Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu’nu Başbakan Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı ve İta Amiri olarak atadı. Basında da çıktı. Heryerde de çıktı. Başbakanlıkta bu konu ile ilgili olarak konuştuk, bende yalan yoktur. Varsa çıksın söylesinler. Müsteşar, ben ve Başbakan oturduk. ‘Yönetimi böyle olacak’ dediler. Ben de nasıl olacaksa beni ilgilendirmez, bir an önce belirleyin başlasın bu işler dedim.”dedi.

“Ben hayatımda böyle film görmedim”

Sertoğlu, “Ben hayatımda böyle atamalarla ilgili film görmedim. Başbakanlığa bağlı yere sizin hükümet ortağınız atama yapacak siz da Yönetim Kurulu Başkanı atayacaksınız. Bana o gün Hüseyin Cahitoğlu atanacak dendi. Ben de yasal mı diye sordum, Bana evet dediler. Oraya giderken de başkasından görüş aldım bana yasal değil dendi. 15 gün bu şekilde yok o atandı yok bu atanacaktı diye geçti. En sonunda yasal değildir dediler ve başa sardık filmi. Bu iş kovboy filmlerine döndü, kovboy filmlerini bilirsiniz. Esas oğlan çeker silahı diğerini vurur. Bu hükümette da bakalım kim kimi vuracak. Yoksa ikisi mi birbirini vuracak göreceğiz. Umarım bir an önce biter bu film de hepimiz kurtuluruz.”dedi.

“Altyapılara yatırıma devam edeceğiz”

Gündemdeki konuları değerlendiren Hasan Sertoğlu, geçmiş sezonlarda ve yeni sezondaki konular hakkında bilgi verdi. Altyapılara çok önem verdiklerini ve U12, U15 ve U17 Ligleri ile ilgili çok hassas olduklarını kaydeden Sertoğlu, “Biz altyapılara yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bizim amacımız ülke gençliğinin futbol oynaması spor yapmasıdır. Bu liglere katılan tüm kulüplerimiz de bunun meyvesini alacaktır. Özellikle U15 ve U17 Ligi’nden bu sezon müthiş keyif aldım. Çok yetenekli gençlerimiz oralarda top koşturuyor.”dedi.

“BTM Ligleri’nin kuruluş amacı budur”

BTM Ligleri’ne transfer kısıtlaması getirdiklerine ve bu sebeple birçok kulübün kendilerini eleştirdiğine vurgu yapan Hasan Sertoğlu, “BTM Ligi’nin kuruluş amacı budur. Amaç köylerdeki insanların kendi kulüplerinde oynamasıdır. O yüzden biz bu kısıtlamayı koyduk. İyi ki de koyduk. Bu yıl BTM Ligleri çok ciddi seyirci önünde oynandı. Statlar tıklım tıklım doldu. Çünkü insanlar akrabalarını köylülerini izlemeye gitti.”diye konuştu.