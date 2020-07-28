Sendikaların dün Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde yaptığı basın toplantısını işaret eden Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Sendikalar diyor ki koltuklarımızda rahat oturuyoruz, 7/24 çalışıyoruz, oturmuyoruz. Koltuklarında rahat oturanlar, o konuşanlardır, çünkü onların değil bizim sorumluluklarımız var.” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ziyarete gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde açıklama yaptı.

Açıklamasında kendisine yöneltilen bazı eleştirileri yorumlayan Pilli, dün pozitif olduğunu öğrenince ülkeden kaçan Covid-19 vakasıyla ilgili de soruşturma açıldığını belirtti.

“Nalbantoğlu kesinlikle pandemi hastanesi olmayacaktır” diyen Pilli, bu yöndeki eleştirilere de yanıt verdi. Pilli, “Ben de Nalbantoğlu pandemi hastanesi olsun istemiyorum, ben de karşıyım, bir kısmı pandemiye ayrıldıysa bu pandemi hastanesi oldu anlamına gelmez.

Hastanede Covid’liler var, hastalar gelmesin diye de propaganda yapılmasın. Tüm tedbirler alındı, ben bile bakan olarak her gün buradayım.

Ama tabi ki hastanede belli hastalıklar var, vatandaş maskesini takacak, ihtiyacı yoksa da mümkünse hastaneye gelmeyecek.

Nalbantoğlu kesinlikle pandemi hastanesi olmayacaktır. Covid dışı hastalara da en iyi hizmet veriliyor, hiçbir tehlike yoktur.” dedi.

“Çok konuşanlar sağlığın da ilerlemesini engelliyorlar”

Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde dün örgütlü 13 sendika adına yapılan basın açıklamasını işaret eden Pilli, kendisine ‘rahat oturuyor’ eleştirisi yapıldığını dile getirerek, yorumda bulundu. Pilli, “Sendikalar diyor ki koltuklarımızda rahat oturuyoruz, 7/24 çalışıyoruz, oturmuyoruz, eskiden beridir çalışıyoruz. Covid-19 belası geldi, yoğunluğumuz 10 katı arttı. Koltuklarında rahat oturanlar, o konuşanlardır, çünkü onların değil bizim sorumluluklarımız var. Sorumluluk bizde. Herhangi birine bir şey olsa sorumluluk bizimdir. Bunun bilinci içerisindeyiz. Koltuğumuzda rahat oturuyoruz demesinler, önemli olan iş yapmaktır. Gelip burada çalışsınlar, dışarıda konuşmayı herkes yapar. Çok konuşan hiçbir iş yapmaz. Az konuşanlar daha fazla iş yapar, zamanı yok diye konuşmuyor. Çok konuşanlar sağlığın da ilerlemesini engelliyorlar. Sağlığın ilerlemesini için herkes elini taşın altına koyacaktır. Covid-19 mücadelesinde nasıl başarılı olduysak, sağlığın ileri gitmesi için de bunu başaracağız. Önemli olan Covid başarısının daha ileri götürülmesidir.” şeklinde konuştu.

Gerek sağlık alanında gerekse şahsına yapılan bu eleştirilerin çalışmaları ileriye taşımadığını kaydeden Pilli, “Sitemlerim çalışan doktor arkadaşlarıma değil, bunları konuşanlaradır. Sadece konuşmakla bir neticeye varamayız. Sağlık hepimiz içindir, politika yapmıyorum, tek kızgınlığım budur. Dışarı çıkıp konuşmak yerine birlikte mücadele etmeliyiz.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden vaz geçmek ülke sağlığını bitirmek demektir. Solunum cihazları 30’lardan 170’lere çıktı, laboratuarımız 100’lerden binlere çıktı. Biz çaba gösteriyoruz, buna destek istiyoruz. Kırgın değilim ama gelsinler hep beraber el verelim, ileriye götürelim, biraz kızgınım.” dedi.

“Herkesten gerekli desteği aldım”

Hükümet içinde Başbakan da dahil tüm bakanlardan bu süreçte gerekli desteği aldığını anlatan Pilli, “Hepsi de sürekli yanımdaydı. Benim daha hassas olmamdaki neden doktor oluşumdan geliyor ama hepsi de her zaman yanımda bulunmuştur.” dedi.

“Ali Pilli olarak geldim, Ali Pilli olarak gideceğim”

Dün otelden kaçan ve Türkiye’ye giden şahısla ilgili de yorum yapan Pilli, “Evet, testi pozitif çıktığını duyunca bavulunu alıp gemiye binip geri giden biri oldu. Bu kişilere taahhütname imzalatıyorduk, şimdi de otellere bunu imzalatacağız. İzole olunmaması halinde gerekli yasal cezalar kesilecektir. Dün bunu Bakanlar Kurulu toplantısında net bir şekilde açıkladım. Kaçan şahsa soruşturma açtık.

İhale konusunda da sorumluluğumuz çok daha fazla arttı. Bir komite kuracağız ve nerede ne yapılacaksa ne ihalesi olacaksa komitenin karar vermesi sağlanacak. Yapılan hiçbir işte şaibe kalmasını istemiyorum. Bu çok hassastır. Ali Pilli olarak geldim, Ali Pilli olarak gideceğim.” şeklinde konuştu.