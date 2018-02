BEN DE ASKERLİK YAPMADIM

Öyle sayarım. 3 ayı Gülseren'de, 13 ayı Strovilya, yani Akyar'da 'yedek

subay çavuş' olarak geçen toplam 16 ayı 'askerlik yaptım' diye hesaplamam.

Hoş, zaten devlet de özel sektörde olduğumuz için hesaplamıyor. Mesela

emeklilik bakımından kamudakilerle eşit bile değiliz. Ama konu bu değil.

Aralık 1996-Nisan 1998 döneminde kendi çapında zor, sıkıcı ve her bakımdan

genç bir insan için yıpratıcı, yaralayıcı geçen üniformalı günlerden söz

etmekten hem hoşlanmam hem de çekinirim.

Sadece ben değil. Bu ülkede biraz tarih bilen, biraz eski yaşanmışlıkları öğrenen herkes benzer duygular taşır.

O yüzden ağzını açtığında bir defa değil, iki defa düşünüp konuşacaksın.

Biz böyle öğrendik, böyle yaparız.

Sen de öğreneceksin!

* * *

Mesela bileceksin ki bu ülkede yaşı 55'in üstünde olan her erkek en az 30 ay askerlik yapmıştır.

Yaşı daha büyük olanlar 3 sene mi, 5 sene mi, hatta 10 sene mi mücahit

olarak geceyi mevzide geçirip, sabah okula ya da işine gitmiştir.

1960'lı yılların bütün üniversite gençliği okulunu bırakıp Erenköy'e

çıkmış, aralarında ölenler, yaralananlar olmuştur.

Öyle sağcısı, solcusu diye bir ayrışma da olmadan.

Muhtemelen bilmezsin, o yüzden yazıyorum ki belki okur da öğrenirsin.

Bu toplumun yetiştirdiği solun en önemli liderlerinin neredeyse tamamı

Erenköy'de vardı. Bak mesela istersen git, CTP'nin kurucularından Hüseyin

Celal Erenköy'de patlayan bombadan nasıl yaralandığını anlatsın sana.

Yine muhtemelen bilmezsin ve yine bilesin diye yazıyorum: Zaman zaman

adını duyduğun Arif Hoca var ya? Hani 'onun dediğinden' diyorlar sık sık, fazla atıp tutanlara...

İşte o Arif Hoca, yani Arif Hasan Tahsin komutandı. Hem de en kritik geçitlerden birinin, Boğaz'ın komutanı.

"Ben de askerlik yapmadım" dediysem bundandır işte. Büyüklerimizin

çektiklerinin yanında bizimkinin lafı edilmez çünkü.

Biz böyle öğrendik, böyle davranırız.

Sen de öğreneceksin!

* * *

Hem bak sana bir şey diyeyim. Senin ailende şehit var mı?

Benim var.

Senin ailende 'EOKA'cıların öldürmek için aradığı mücahit komutanı' var mıydı?

Benim vardı.

Sen savaş yüzünden göç ettin mi hiç?

Ben ettim.

Sen kara kışın içinde göçmen kampında yaşadın mı?

Ben yaşadım.

Sen çocukken baruttan, mermi kovanından oyuncak yapıp oynadın mı?

Ben oynadım.Sen gerçek savaşın nasıl bir travma olduğunu bilir misin?

Ben bilirim.

Biz böyle öğrendik, böyle yaşadık.

Sen de öğreneceksin!

* * *

En fazla neyi öğreneceksin biliyor musun?

Bu toplumu aşağılamamayı öğreneceksin.

Nereden ezberlediysen sana öğretilmiş bilgilerin doğru olmadığını öğreneceksin.

Öğreneceksin ki bu adanın insanı çok acılar çekti bugüne kadar ve acıların

üstüne tuz biber ekmeyeceksin.

Yüzyıllar boyunca bu ülkeyi vatan yapmış, dişini tırnağını ekmek parası için

toprağa geçirmiş, her türlü yokluk ve yoksunluğu yaşamış bir toplumun

evlatlarına 'besleme' muamelesi yapmamayı öğreneceksin.

Bileceksin bu insanların geçmişini, ne zorlukları aşarak bugüne geldiklerini öğreneceksin.

Övünmeden önce sağına soluna iyice bakmayı öğreneceksin.

Terbiyeli olmayı, insan olmayı, alçak gönüllü olmayı öğreneceksin.

Ve öğreneceksin tereciye tere satılamayacağını...

Biz bunu öğrendik, böyle büyüdük.

Sen de öğreneceksin!

(Not: Başlıktan dolayı heyecan mı yaptın? Eh, her gördüğüne kanmamayı da

öğreneceksin!)