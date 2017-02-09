Ben Da Bıraktım Da Geldim!

Kıbrıs masalı bitmek üzere. Tam da çözüm bulmak için görüşmelerin yapıldığı dönemde, bazı Türkiyeli yöneticiler gibi, Kıbrıs’a Ercan havaalanı için gelenler buraya 82.vilayet diyerek her şeyi ortaya serdi. Bunun anlamı ilhaktır, Türkiye’nin yeni ili olmak demektir. Bu açık plana karşı hükümet yetkilileri sesini çıkarmıyor. Niye? Herhalde onlar da aynı görüştedir.

* * *

5-6 ay önce Kıbrıs’ın kuzeyi “Hatay”ın akıbetine uğrayacak demiştim. Hatay ilhakının nasıl gerçekleştiğini kitaplar, makaleler yazıyor..Bizimkine benzeyen bir süreç..Cumhurbaşkanı Akıncı “Ben Tayfur Sökmen olmam” dedi..O olmazsa ondan sonra gelecek Tayfur Sökmenler bulunur elbet!

* * *

Yalnız bu “ilhak” resmi olarak ilan edilmeyebilir. Çünkü, Kıbrıs’ın tümü AB’ye katılmıştır. “AB karşı çıkar” diyenler var. Bu görüş doğruysa; o zaman epeyce olgunlaşmış süreç, gayrı resmi ilhak olarak devam eder gider..(KKTC’yi BM ve uluslararası örgütler tanımıyor misali)

Tek kurtuluş çözümde ama, tarafların bu kadar karşıt ve uzlaşmaz görüşlerinden bir uzlaşma çıkarması çok zor. Bu finalden en fazla zarar görecek olan kuzeyde yaşayanlardır. Ne diyelim; başa gelen çekilir.!

* * *

Tarihi ve sosyal olaylar, halkların isteğinden çok yöneticilerin uzun vadeli planlarıyla gerçekleşmiştir. Örneklere bakarsak, Kuzey Kıbrıs için “olgun zaman” gelmiş gibidir. Sorunun başlamasından günümüze 54 yıl geçmiştir. Filistin sorunu zamanına hızla yaklaşmaktadır. Bunu durdurmaya, siyasi sonuç sağlamaya ne halkların ne de muhaliflerin istekleri yeterli olamıyor. Tarih’teki örnekler böyle. Hele Kıbrıs’ta yüzyıllar içinde oluşmuş “koloni kültürü”ne sahip halktan bunu bekleyemeyiz..Bu nedenledir ki, güçlülere, yönetenlere hep uyum sağlamış, kurtarıcı ve “garantör” beklemiştir. Burada ve çoğu ülkelerdeki gibi “ayaklanma, isyan” imkansız gibidir. Devletlerin, yönetenlerin elinde o kadar güçlü imkanlar var ki, kişiler, halklar bu organize güç ile başedemez..

* * *

Kıbrıs masalına tanık olan nesiller yavaş yavaş bu dünyadan göçmeye yaklaşırken, çözüm meselesi, ilhak gelecek nesillerin gailesi olacaktır.

Kıbrıs’ta iki toplum arasında çatışma ve anlaşmazlık, “Masal” olabilecek olgunluğa erişmiştir. Anlatılıp “Ben de bıraktım da geldim” denebilir.

Hatay’ın ilhak olması süreci:

http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ayse-hur/ataturk-diplomasisinin-basari-oykusu-hatayin-ilhaki-1103985/