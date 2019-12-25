"Ben bu işi yapabilirim”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kararın Ocak ayının ilk haftasında Parti Meclisi’nde alınacağını, kendisine bir görev verilmesi halinde buna uymak ve bu görevi başarmak durumunda olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, “Kendimde Cumhurbaşkanlığı yapabilecek özellikleri görüyorum. Dünyanın her yerine gidip Kıbrıs meselesini anlatabiliyorum, ekonomik konularda görüşlerimi paylaşabiliyorum. Çalışma temposu, halkla ilişkiler ve meselenin anlatılması bakımından yapabileceklerim ortadadır” dedi.

“Hükümet çalışmalarının devam etmesi lazım”

UBP’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ile ilgili açıklamalar yapan Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümet ortağı HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın da aday olması durumunda hükümet çalışmalarının etkilenmemesi gerektiğini ve tüm çalışmaların devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Bunun bir yarış olduğuna dikkat çeken Tatar, kararı toplumun vereceğini söyledi. Tatar, bu süreçte hükümet çalışmalarının devam edeceğinin altını çizerek, “Hükümet de programına, bütçesine bağlı olarak, Türkiye ile yapacağı bir takım mali işbirliği protokollerine bağlı olarak bu çalışmaları, hem bakan, hem milletvekilleri hem bürokratlarıyla çalışmasıyla bu 3-4 ay geçecek ama çalışmaların durmaması lazım. Belki bazı meclis çalışmaları gecikebilir ama seçimden sonra hızlanacak ve telafi edilecek. Planımız programımız aynı şekilde devam etmesi lazım. Bunu yapacak olan da Bakan, vekil ve bürokratlarımızdır” ifadelerine yer verdi.

“Partinin yetkili kurulları ne derse, o olur”

Gündemde olan adaylığı ile ilgili bir soruya yanıt veren Tatar, gelmiş olduğu makamlara Ulusal Birlik Partisi sayesinde geldiğine dikkat çekerek, “Bu siyasetin gereğidir ki, böyle bir partinin teşkilatları, yetkili kurulları ne derse o olur. Bunu yılbaşından sonra söyleyecek. Şu anda biz hükümetiz, bütçeyi yeni geçirdik. Yıl başından sonra netleşecek. Partimizin yetkili kurulları ne derse o olacak. Bu iş bir görev meseledir. Bu da yapılacak, hayat devam edecek. Halk karar verecek” şeklinde konuştu.

“Kendimde o özellikleri görüyorum”

UBP’nin bu kritik dönemde yarışı kazanmak durumunda olduğuna vurgu yapan Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevi ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Tatar, Cumhurbaşkanı’nın görevinin sadece müzakerelere gitmek olmadığını belirterek, toplumun her türlü meselesine önderlik etmesi gerektiğini, çünkü toplumun lideri olduğunu söyledi. Kendi isminin öne çıkmasının gerekçesi olarak “parti teşkilatlarından gelen ses, bu yarışı en iddialı kim ortaya koyabilir, genel başkan gibi bir konsensüs oluşuyor” diyen Tatar, kendine olan güveni de şu sözlerle vurguladı: “Dolayısıyla ocak ayının ilk haftalarında parti istediği için, ben de bu işi yapabileceğim için. Çünkü kendimde o özellikleri görüyorum. Ben bu işi yapabilirim. Dünyanın her yerine gidip Kıbrıs meselesini anlatabiliyorum, ekonomik konularda görüşlerimi paylaşabiliyorum. Çalışma temposu, halkla ilişkiler ve meselenin anlatılması. Sadece görüşmelere gitmek değil, KKTC gerçeğini başka ülkelere de anlatmak lazım. Zamanı geldiğinde bu karar netleşecek."