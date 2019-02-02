“Ben bakanla ilgili eleştiri yapmadım”

Devrim DEMİR

Çanakkale Ortaokulu’nda bazı çocuklara karne verilmemesiyle ilgili sosyal medyada başlayan tartışma büyüdü.

Çanakkale Ortaokul Müdürü Emin Özkalp, yaptığı açıklamaların çarptırıldığını savundu. YENİDÜZEN’e konuşan Özkalp, Eğitim Bakanı ile ilgili bir sorunu olmadığını ve sözlerinin çarptırıldığını iddia etti.

Lefkoşa Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Harmancı’nın yazdıklarını sosyal medya üzerinden okuduğunu ifade eden Özkalp, “Benim bakanla ne şahsi, ne de meslek olarak herhangi bir sorunum yok” dedi.

“Bazı aileler bu olayı çok büyüttü”

Çanakkale Ortaokulu Müdürü Emin Özkalp, “Çocuklarla eğitim yılında yapacaklarımızın parasını okullar açıldığı zaman ailelerden talep ediyoruz. İtirazları olan, durumları olmayan ailelerde yanımıza geliyor ve onlara da gereken imlanı sağlıyoruz. 2 çocuk karne almadı, ailelere gerekeni anlatmamıza rağmen bu çocuklara karne veremedik. Karneyi bastığımız kâğıda, mürekkebe para veriyoruz. 10 TL vermek istemeyen aileler bu durumu büyüttü. Biz bakanlıktan herhangi bir yardım almıyoruz. Ben her eğitim yılı başlarken, çocukların tüm ihtiyaçları için bu parayı ailelerden talep ediyorum” dedi.

Özkalp: “735 çocuk eğitim görüyor”

Eğitim Bakanı aleyhinde kötü bir söz kullanmadığını kaydeden Özkalp, “735 çocuk eğitim görüyor okulumuzda. Okulun tüm ihtiyaçları, çocukların etkinlikleri biz bakanlıktan hiçbir yardım almıyoruz. Yeni yılda 35 çocuk giydirildi, 8 çocuk yardım alıyor, 10 çocuğa ise karne hediyesi alındı. Bizim çocuklarımız üşümesin diye 6 yıldır klima alınması için yazılar yazıldı hiçbir olumlu yanıt gelmedi ve kendi sağladığımız yardımlarla klima almayı başardık. Okul bakanlıktan yardım alsa ben neden ailelerle kavga edeyim. Okulun güvenliğini sağlamak için güvenliklerin parasını da biz veriyoruz “dedi.

Tartışmalar sosyal medyada büyümüştü

Çanakkale Ortaokulu Müdürü Emin Özkalp’in Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e itafen yapıldığı düşünülen “Başka kapıya” açıklamasına, TDP MYK üyesi, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’dan sert tepki geldi.

Harmancı, “eleştiri ile hadsizlik başka şeylerdir. Çocukların karnelerini vermeyip buradan bakanlığı eleştirecek malzeme yaratıp hadsiz ve seviyesiz bir üslupla Eğitim Bakanı Özyiğit’e kimse hakaret etme hakkına sahip değildir” dedi.

Özalp: “Siz 10 lira vermeyi reddeden 3-5 velinin gazıyla oyalanıp durunuz”

Özkalp’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle: “Devlet okullarında para alınması gerçekten çok kötü biz de onaylamıyoruz ancak o devlet dediğiniz yapı hiçbir şey , (büyük yazayım da iyi okusun tdp'li arkadaş )HIÇBIRŞEY vermiyorsa tuvaleti nasıl temizleyeceğim, kırılan camı nasıl tamir edeceğim, spor dersinde nasıl top vereceğim, çocuk oynasın, maça giderken otobüsünü nasıl ödeyeceğim, o haktır dediğiniz karnenin kağıdını bile, basacağım mürekkebi bile satın almak zorundaysam, hasta olan karnı ağrıyan çocuğa bir sıcak çayı cebimden ödeyerek ikram edeceksem(bin defa helal olsun)bozulan klimayı tamirini ben yapacaksam ya da yenisini almak için dileneceksem, okulumdaki öğrencileri kötü niyetli yabancılardan korumak için güvenlik görevlisini okul olarak ben ödeyeceksem, velilerimizi aradığım telefonları bile ben ödeyeceksem, sayın siyasetin büyük adamı burası hala daha devlet okuludur deyip bir kaşık suda fırtına koparacaksın. Kusura bakma komik oluyorsun bayım (spor salonu yapımının rövanşını böyle alamazsın)Başka kapıya... Siz 10 lira vermeyi reddeden 3-5 velinin gazıyla oyalanıp durunuz. 735 velimizden bizi anlayıp destek çıkan 730 tanesine de desteklerinden dolayı teşekkür ederim... Çanakkale Ortaokulu siz değerli velileriyle güzel...”

Harmancı: “Sen önce herkesin müdürü ol”

Harmancı ise şöyle konuştu: “Eleştiri ile hadsizlik başka bir şeydir, çocukların karnelerini vermeyip buradan bakanlığı eleştirecek malzeme yaratıp hadsiz ve seviyesiz bir üslupla eğitim bakanı Sn. Cemal Özyiğit’e kimse hakaret etme hakkına sahip değildir, sen önce herkesin müdürü ol tüm çocukların karne hakkına sahip çık sonra eleştirin varsa düzeyinde yaparsın, kişisel egolarının egzersiz yeri orası değil, Sn. Bakan dürüstlükte ve adalette sizlere kapı değil kale yapar.”