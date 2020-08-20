Bellapais’te ağaç kesme tepkisi

Fehime ALASYA

Girne Bellapais Bölgesi’ndeki ormanlık alanda ağaçların kesildiği, doğanın katledildiği iddia edildi, Orman Dairesi bu iddiaları ‘sadece yol çalışmasıydı, ağaçlar kesilmedi’ diyerek yalanladı.

Girne Belediyesi ise Orman Dairesi ve özel bir telekom şirketi arasındaki anlaşma neticesinde ‘anten dikimi için yol çalışması’ yapıldığını belirterek, şirketten izin belgesi talep ettiklerini, bu süreçte ise çalışmaları durdurduklarını belirtti.

Girne Belediyesi’nden edinilen bilgide çalışmaların mühürlendiği, Orman Dairesi’nden bu çalışmalara izin verildiği yönündeki yazılı belge görmek istedikleri öğrenildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ağaç kesimine ilişkin bir tespitleri bulunmadığı, yerinde yapılan gözlemde sadece yol yapımı çalışmasına rastlandığı ve ‘izin belgesi’ bulunmadığı için çalışmaların durdurulduğu kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada; “Bize de böyle bir ihbar geldi. Ekiplerimiz olay yerinde inceleme yaptı, o sırada sadece yol çalışması yapılıyordu. Orman Dairesi, TELSİM’e anten dikmesi için izin verdiği öğrenildi. Bu izin belgesi bize ibraz edilene dek çalışmalara müdahale ettik, mühürledik. İzin belgesi gelince açacağız. Bölgenin zirvesine anten dikimi için izin alındığı öğrenildi. Sadece mevcut yolun düzeltilmesi için çalışma başlatılmıştı.” denildi.

Orman Dairesi Müdürü Karzaoğlu: “Ağaçlar sökülmedi”

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ise ağaçların sökülmediğini ve sadece yol düzeltilmesi yapıldığını kaydetti.

Yerinde incelemelerde bulunacağını anlatan Karzaoğlu, daha detaylı bilginin inceleme sonrasında yapılacağını dile getirdi.