Bellapais’te 2. Suzuki Konseri

Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu’nun Suzuki Metodu ile eğitim gören keman ve viyolonsel bölümü öğrencileri İstanbul’dan gelecek olan arkadaşları ile 13 Mayıs akşamı Bellapais Manastırı’nda birlikte sahne alacaklar.

İki yıl önce galası yapılan Suzuki konseri bu yıl da yine Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yararına yapılacak.

Gözlem ve İzlem Özdeğirmenci’nin Kıbrıs Sanat’taki Suzuki Metodu ile eğitim gören öğrencilerine İstanbul’dan gelecek İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Borusan Filarmoni Orkestrası keman sanatçısı Özüm Günöz’ün öğrencileri de katılarak birlikte bir konser verecekler.

Programda keman sınıfları yanında viyolonsel öğrencileri de yeteneklerini sergileyecekler.

Öğrenciler daha sonra Turgay Hilmi’nin yönetimindeki Kıbrıs Sanat Gençlik Senfoni Orkestrası’nda bir araya gelerek kısa sürede birlikte hazırlamış oldukları eserleri misafirler ile paylaşacaklar.

Konsere eşlik edecek olan KKTC’nin solist piyano sanatçısı Eser Öktem, yapacağı solo performans yanında korno bölümü öğrencisi Sera Gürler’e de Mozart Konzert Rondo’da sahne arkadaşlığı yapacaktır.

Konser, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Telsim Vodafone Grup Şirketi’nin değerli katkıları ile gerçekleşecektir.

Biletler 20 TL olup Kıbrıs Sanat şubeleri, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ve konser gecesi girişten temin edilebilir.