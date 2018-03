Bellapais’in Yetenekli Parmakları

Ersin Kaşif

17 Mart Cumartesi akşamı, Bellapais Manastırı’nın büyülü atmosferinde çok değerli saatler geçirdik. Ünlü Piyanist Rauf Kasımov gelenek haline getirdiği öğrenci konserlerine bir yenisini daha ekliyordu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın himayelerinde gerçekleşen konser, kanser hastalarına yardım derneği yararına yapılarak daha da anlam kazanmış oldu. Bellapais Konser Salonu’nda genç piyanistler Gülce Razı, Nihal İra Bozdağ, Melay Kısacık, Kayla Efetürk, Melissa Menika Gündüz, Can Sakkaoğlu, Sylvava Huges, İrem Bilen, Onur Zaifoğlu, Saffet Soykal, Berke Özoğul, Pelin Ece Acar, Gökçen Mertoğlu ve Suna Alsancak sahneye çıkıp performanslarını sergilediler. Konser çok güzel geçti, sahneye çıkan gençler konuklara müzik dolu dakikalar yaşattılar. En ufak hatanın olmadığı, eserlerin çok güzel yorumlandığı bir akşam. Çok iyi hazırlanıldığı, performanslardan kendini belli eden bir konser.

KASIMOV’UN BESTELERİ

Konserde, Rauf Kasımov’un kendi besteleri olan “Train, Mousy, Chinese Boy, Elephant and Sparrow, Horse, Bear in Forest, One Note Song, Snake, Rhino,” piyanistin öğrencileri tarafından çalındı. Konserin en güzel tarafı da bu olsa gerek. Bunun dışında, M.Bukey, Beethoven, M.Clementi, T.Oesten, J.Chopin, Mozart, J.S.Bach, gibi ünlü bestecilerin de eserleri çalındı. 2005 yılından beridir Kuzey Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren Rauf Kasımov birçok iyi piyanist yetiştirdi. Öğrencileri uluslararası platformlarda birçok ödül kazandı. Bu başarılar devam edecek çünkü yapılan konserlerdeki performanslar bunun en güzel göstergesi. Ünlü Piyanist ve eğitimci Rauf hocamız ve öğrencilerine başarılar diliyoruz.