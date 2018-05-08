Bellapais Uluslararası Müzik Festivali 22. yılında

Kuzey Kıbrıs Müzik Vakfı organizasyonluğunda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın himayelerinde 22’incisi düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali 17 Mayıs akşamı başlayacak.

Festival KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şef Artun HOINIC önderliğinde startını vermiş olacak.

Dünyadan sanatçılar sahne alacak

KKTC'nin yanı sıra, Türkiye, Fransa, Rusya, İtalya, Suriye, Litvaya’dan da sanatçıların katılacağı geleneksel festivalde, tüm konserler 20.30'da başlayacak. 24-25 Mayıs’taki konser saati ise 21:00 olacak.

Festivale katılmak isteyen müzik severler, konser biletlerini Bellapais Manastırı gişesinden ve konserler akşamı girişten temin edebilecek.

Açılış ve kapanış dışındaki tüm resital ve konserler öğrencilere ücretsiz olacak. Festival her zaman olduğu gibi KKTC'nin turizm başkenti olarak bilinen Girne'de bulunan tarihi Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecek

Festival programı:

17 Mayıs 201 8

AÇILIŞ GALA KONSERİ

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ O R K E S T R A S I

Şe f: Artun HOINIC

Solist: Martynas LEVİCKİS ( Akordiyon ) KKTC/TÜRKİYE /LİT V A N Y A

24-25 Mayıs 2018

” TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARMONİ MIZIKASI” Konseri

Şef : Tarık TAL ( Bando Binbaşı )

Solist: Rüya TA NER (Piyano/Piano)

2 8 Mayıs 2018

PİYANO RESİTALİ……………………………FRANSA/ FRANCE

Maxime ZECCHİNİ

01 Haziran 2018

VİYOLO NSEL-PİYANO RESİTALİ……….TÜRKİYE -RUSYA/TURKEY-RUSSIA

Ali SAK ( Viyolonsel) / Mirella PETR O V A (Piyano)

03 Haziran 2018

FLÜT-PİYANO RESİTALİ ………………………… İTALYA /ITALY

Alessandro CROSTA ( Flüt )/ Nadia TESTA (Piyano)

07 Haziran 2018

KEMAN - PİYANO RESİTALİ ……………………… FRANSA/FRANCE

Gernot WINISCHHOFER ( Keman )

Betrand GİRAUD

(Piyano )

10 Haziran 2018 ” AD A’ nın rüyası “ GENÇLİK KONSERİ “

Deniz BESİM ( Piyano/Piano) )…………..KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Tambi CİMUK (Piyano / Piano) ……………………………………………….SURİYE

İlayda ERTEN ( Flüt/Flute)………………KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Gülnare ÖZDEMİR (Piyano eşlik/Piano accomp. )…AZERBAYCAN

Princess Galyani Vadhana Ins_tute of Music students Banghok / THAİLAND

PİYANO DÖRTLÜSÜ / PIANO QUARTET

Yanini PONGPAKATİEN ( Keman / Violin )

Chamamas KAEWBUADEE ( Viola /Viola )

Wathusiri KARAWAPONG ( Kontrabas / Double Bass)

Nardvadee

SUTHİSOMBOON

( Piyano/ Piano)

12 Haziran 2018

“OLTEN YAYLI ÇALGILAR DÖRTLÜSÜ “ KONSERİ/ …..TÜRKİYE/TURKEY

“ OLTEN STRING QUART ET “ CONCE RT

Eren KUŞTAN ( 1. Keman /1st Violin )

Gülce KARAGÖZCÜK / 2. Keman / 2nd Violin )

Ercan ATASOY ( Viyola / Viola )

Beste BAŞCI ( Viyolonsel / Cello )

21 -22 Haziran 2018 21 Haziran “ DÜNYA MÜZİK GÜNÜ “

FESTİVAL KAPANIŞ KONSERİ

“ KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ BANDOSU “ KONSERİ

Şef: Kaya AYDOĞDU ( Bando Albay )