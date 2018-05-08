Bellapais Uluslararası Müzik Festivali 22. yılında
Kuzey Kıbrıs Müzik Vakfı organizasyonluğunda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın himayelerinde 22’incisi düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali 17 Mayıs akşamı başlayacak.
Kuzey Kıbrıs Müzik Vakfı organizasyonluğunda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın himayelerinde 22’incisi düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali 17 Mayıs akşamı başlayacak.
Festival KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şef Artun HOINIC önderliğinde startını vermiş olacak.
Dünyadan sanatçılar sahne alacak
KKTC'nin yanı sıra, Türkiye, Fransa, Rusya, İtalya, Suriye, Litvaya’dan da sanatçıların katılacağı geleneksel festivalde, tüm konserler 20.30'da başlayacak. 24-25 Mayıs’taki konser saati ise 21:00 olacak.
Festivale katılmak isteyen müzik severler, konser biletlerini Bellapais Manastırı gişesinden ve konserler akşamı girişten temin edebilecek.
Açılış ve kapanış dışındaki tüm resital ve konserler öğrencilere ücretsiz olacak. Festival her zaman olduğu gibi KKTC'nin turizm başkenti olarak bilinen Girne'de bulunan tarihi Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecek
Festival programı:
17 Mayıs 201 8
AÇILIŞ GALA KONSERİ
KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ O R K E S T R A S I
Şe f: Artun HOINIC
Solist: Martynas LEVİCKİS ( Akordiyon ) KKTC/TÜRKİYE /LİT V A N Y A
24-25 Mayıs 2018
” TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARMONİ MIZIKASI” Konseri
Şef : Tarık TAL ( Bando Binbaşı )
Solist: Rüya TA NER (Piyano/Piano)
2 8 Mayıs 2018
PİYANO RESİTALİ……………………………FRANSA/ FRANCE
Maxime ZECCHİNİ
01 Haziran 2018
VİYOLO NSEL-PİYANO RESİTALİ……….TÜRKİYE -RUSYA/TURKEY-RUSSIA
Ali SAK ( Viyolonsel) / Mirella PETR O V A (Piyano)
03 Haziran 2018
FLÜT-PİYANO RESİTALİ ………………………… İTALYA /ITALY
Alessandro CROSTA ( Flüt )/ Nadia TESTA (Piyano)
07 Haziran 2018
KEMAN - PİYANO RESİTALİ ……………………… FRANSA/FRANCE
Gernot WINISCHHOFER ( Keman )
Betrand GİRAUD
(Piyano )
10 Haziran 2018 ” AD A’ nın rüyası “ GENÇLİK KONSERİ “
Deniz BESİM ( Piyano/Piano) )…………..KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Tambi CİMUK (Piyano / Piano) ……………………………………………….SURİYE
İlayda ERTEN ( Flüt/Flute)………………KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Gülnare ÖZDEMİR (Piyano eşlik/Piano accomp. )…AZERBAYCAN
Princess Galyani Vadhana Ins_tute of Music students Banghok / THAİLAND
PİYANO DÖRTLÜSÜ / PIANO QUARTET
Yanini PONGPAKATİEN ( Keman / Violin )
Chamamas KAEWBUADEE ( Viola /Viola )
Wathusiri KARAWAPONG ( Kontrabas / Double Bass)
Nardvadee
SUTHİSOMBOON
( Piyano/ Piano)
12 Haziran 2018
“OLTEN YAYLI ÇALGILAR DÖRTLÜSÜ “ KONSERİ/ …..TÜRKİYE/TURKEY
“ OLTEN STRING QUART ET “ CONCE RT
Eren KUŞTAN ( 1. Keman /1st Violin )
Gülce KARAGÖZCÜK / 2. Keman / 2nd Violin )
Ercan ATASOY ( Viyola / Viola )
Beste BAŞCI ( Viyolonsel / Cello )
21 -22 Haziran 2018 21 Haziran “ DÜNYA MÜZİK GÜNÜ “
FESTİVAL KAPANIŞ KONSERİ
“ KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ BANDOSU “ KONSERİ
Şef: Kaya AYDOĞDU ( Bando Albay )