“Bella” Khora Omorfo’da tanıtılacak
Stella Aciman'ın "Bella: Avucumdan Kayan Yıldızlar" adlı kitabı pazartesi Khora Omorfo'da tanıtılacak.
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Stella Aciman'ın "Bella: Avucumdan Kayan Yıldızlar" adlı kitabı pazartesi Khora Omorfo'da tanıtılacak.
Siyah Kuğu yayınlarından çıkan ve Kıbrıs dağıtımını Khora Yayınları’nın yaptığı kitabın tanıtımı, yazarın da katılımıyla saat 19.30'da yapılacak.
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Etiketler : Stella Aciman, Bella: Avucumdan Kayan Yıldızlar, kitap, Khora
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