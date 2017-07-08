“Bella” Khora Omorfo’da tanıtılacak

Stella Aciman'ın "Bella: Avucumdan Kayan Yıldızlar" adlı kitabı pazartesi Khora Omorfo'da tanıtılacak.

Siyah Kuğu yayınlarından çıkan ve Kıbrıs dağıtımını Khora Yayınları’nın yaptığı kitabın tanıtımı, yazarın da katılımıyla saat 19.30'da yapılacak.



