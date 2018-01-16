Belirsizlik sürüyor

İkinci devre hazırlıklarını kendi tesislerinde son sürat sürdüren Merit Alsancak Yeşilova’da hedef ikinci devre için istikrarı yakalamak. Yeşil beyazlı ekibin çalışmalarına Çağrı Kıral ve Remzi Betmezoğlu da katılıyor.

Oyuncular antrenmanda, konu hakkında belirsizlik hâkim…

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz Cuma günü federasyon binasında bir araya gelen Küçük Kaymaklı Başkanı Hasan Tosunoğlu ile Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel bu konu hakkında toplantı gerçekleştirmişti. İki oyuncu için de başkent ekibiyle anlaşmaya varan Yeşilova, oyuncuları antrenmanlarına çıkarmak için Kaymaklı Başkanı Tosunoğlu’ndan izin almıştı. Toplantının ardından Remzi için Türk Ocağı, Çağrı için de Lefke takımları devreye girince, transfer zora girmişti. Bu konu hakkında belirsizlik devam ederken, iki oyuncu da Merit Alsancak Yeşilova antrenmanlarına çıkmaya devam ediyor. İki oyuncu da, Yeşilova’da forma giymek istediğini daha önceden dile getirmişti. Hem Remzi, hem de Çağrı, konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını istiyor.

Akyulaf: “İki oyuncuyu da takımımızda görmek isteriz”

Merit Alsancak Yeşilova teknik patronu Erdinç Akyulaf, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada iki oyuncunun da önemli oyuncular olduğunu ve ikisini de takımlarında görmek istediklerini söyledi. Ulaş ve Hamis gibi isimleri kadrosuna kattıklarını aktaran Akyulaf, Çağrı’nın da gelmesiyle kanatlardan top taşıma konusunda sıkıntı yaşamayacaklarına dikkat çekti. Akyulaf, iki oyuncunun da Yeşilova’da oynamak istediğinin altını da çizdi.

“İyi oyunu, sonuca yansıtmamız lazım…”

İkinci devre çalışmaları hakkında da YENİDÜZEN’e bilgiler veren teknik direktör Akyulaf, ligin ilk devresinde genel anlamda iyi futbol oynadıklarını ancak bu iyi futbolu sonuca yansıtamadıklarını söyledi. İkinci devre çalışmalarının son sürat devam ettiğini aktaran deneyimli teknik adam, ikinci devrede bu sıkıntıyı yaşamayacaklarını tamamen iyi sonuçlara odaklı bir oyun anlayışı içerisinde olacaklarının altını çizdi.

“Öncelikli hedefimiz lig”

Merit Alsancak Yeşilova teknik patronu Akyulaf; “İkinci devrede lig daha çekişmeli geçecek. Hem üst sıralar, hem de son sıralarda yer alan takımlar şiddetle puan isteyecek. Bizim de bir hedefimiz var. Hedefimiz ilk 5 içerisinde yer almaktır. Öncelikli olarak buna odaklandık. Ancak, unutulmamalı ki güçlü bir kadromuz var ve kupa da başarı yakalayabiliriz. Başarılı olmak için çalışıyoruz” dedi.