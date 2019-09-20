‘Belgeler ve yüklü para güneye kaçırıldı’

Devrim DEMİR

Girne’de Temmuz ayında patlak veren ‘sahte vekaletle devir’ meselesi ile ilgili aranan bir zanlıyı yaşa dışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine kaçırdığı tespit edilen B.F, M.Z ve K.Y isimli zanlılar mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Bülent Hapçı zanlıların Eylül ayı içinde mahkeme emri ile aranan 1 kişiyi kaçırdıklarını kaydetti.

Zanlılarla birlikte suç ortaklığı yapan 1 kişinin de 16 Eylül tarihinde Ercan Havaalanı’ndan kaçtığını belirten Polis Memuru Hapçı, kaçmasına yardımcı oldukları ‘aranan’ zanlının yanında önemli belgeler ve miktarı belli olmayan çok yüklü nakit parayı güneye kaçırdığı yönünde ifade verdiklerini söyledi. Soruşturmanın çok ciddi olduğunu ifâde eden polis 7 gün tutukluluk talep etti. Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma kapsamında 7gün tutuklu kalmasına emir verdi.