‘Belge sahteciliği’ iddiası

Magic Touch Group Mehmet Eminoğlu Investment Direktörü, İnşaat Mühendisi, Mehmet Eminoğlu iş insanı Bulut Akacan’ın ‘usulsüz iş ve belge sahteciliği’ yaptığını iddia etti.

İddialarla ilgili Lefkoşa Merit Otel’de basın toplantısı düzenleyen Eminoğlu, konunun polise intikal ettiğini, yargı sürecinin de başladığını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan iş insanı Bulut Akacan ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi, “Evrakta sahtecilik yapsaydım şu an mahkeme koridorlarında olurdum” dedi.

“Sahte mühürle evrak verdi”

Eminoğlu, 2017’de Bulut Akacan’ın Girne bölgesinde satın aldığı araziye yapılacak projenin müelliflik hakkının kendisine ait olmasına rağmen, inşaatın başlamasının ardından bu hakkı başkasına devretmesini istediğini iddia etti.

“Verdiğim hizmetin bedeli ödendiği takdirde müellifliği (projeyi çizen gruba verilen isim) devretmemde hiçbir sıkıntı olmadığını belirttim” diyen Eminoğlu, ilerleyen süreçte Kıbrıs Türk Mühendisler ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası sekretaryası tarafından telefonla arandığını, müelliflik hakkı devrini içeren evrakta bir tuhaflık olduğunu fark ettiklerini belirterek kendisinden teyit istendiğini söyledi.

“Evrak sahte mühürle KTMMOB’ye verildi”

Yapılan incelemede söz konusu evrakın sahte mühürle KTMMOB’ye verildiğinin ortaya çıktığını savunan Eminoğlu, konuyla ilgili Girne Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulunduklarını söyledi.

Eminoğlu, şirketinin iflas ettiğine yönelik de basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını da sözlerine ekledi.

Eminoğlu, “Bulut Bey, bizlere açık açık şantaj yaparak, bir alacağımızdan vazgeçmemiz durumunda diğer alacağımızı ödemeyi teklif etti” dedi.

Eminoğlu’nun düzenlediği basın toplantısında ailesinin yanı sıra iş ortakları da yer aldı.

YENİDÜZEN’e konuşan iş insanı Bulut Akacan ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi, “Evrakta sahtecilik yapsaydım şu an mahkeme koridorlarında olurdum” dedi.

İş insanı Bulut Akacan:

Gündem değiştirmeye çalışıyor

YENİDÜZEN’e konuşan iş insanı Bulut Akacan ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi, olayla ilgili polisin de kendisini aramadığını belirtti.

Akacan,Eminoğlu’nun kendi şirketi üzerinden gündem değiştirmeye çalıştığını savundu.

KTMMOB’ya gönderilen evrakın Eminoğlu tarafından imzalandığını da iddia eden Akacan, “Evrakta sahtecilik yapsaydım şu an mahkeme koridorlarında olurdum” dedi.

Akacan, “Mehmet beyi seviyorum. Ancak kendisinin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu duyuyorum. Kıbrıs’ın en büyük müteahhidi olarak bizim üzerimizden gündem değiştirmeye çalışıyor” şeklinde konuştu.