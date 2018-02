Belediyeye kilit vuruldu,Yenierenköy’de endişe daha da arttı

Yenierenköy Belediyesi’nde çalışanlar aylardır maaş alamadığını belirterek, “Sokağa çıkacak, eve gidecek yüzümüz kalmadı” diyor… Bölge sakinleri ise dolup taşan çöp bidonlarını, doğaya bilinçsizce atılan çöpleri göstererek ‘çevre felaketi’ doğacağını ifade ediyor…

Yenierenköy Muhtarı Vahibe Özkasırga: “Ortalık çöp doldu, hastalıklar çıkacak, korkuyorum”

Fehime ALASYA

Yenierenköy Belediyesi’nin kapısına kilit vurması, bölgenin de gündemine oturdu. Bir yanda beş aydır evine para götüremeyen belediye çalışanları, diğer yanda her şeye rağmen hizmet bekleyen bölge sakinleri…

Bölgeye giden YENİDÜZEN, tarafları dinledi, Yenierenköylü’lerin sıkıntısına ortak oldu.

Yaşananlardan hem vatandaş hem de belediye çalışanları dertli…

Çalışanların bir suçu bulunmadığını savunan bölge sakinleri, buna karşın her şeye rağmen hizmet almak istiyor. Maaş alamadığı için çalışmayan belediye çalışanları ise bu nedenle hizmet vermediğini belirtiyor, “Sokağa çıkacak, eve gidecek yüzümüz kalmadı” diyor…

Evlerin önündeki çöp bidonları ise dolup taşıyor, bilinçsizce doğaya bırakılan çöpler, başka bir felaketin sinyallerini veriyor…

Bölgede yaşanan çevre felaketine karşı duyarsız kalamayan bazı belediye çalışanları, kulaktan duyma ihbarlara kayıtsız kalamıyor.

Bölgedeki patlak su borularının tamiri için kişisel çaba harcayan bazı çalışanlar, her şeye rağmen sorunları çözme çabası içerisinde…

Çöp bidonları tüm vahamiyeti gözler önüne seriyor…

Köyün içerisinde, mahalle aralarında veya cadde üzerlerinde olan otların insan boyunu geçtiğini anlatan vatandaş, “Önümüz yaz, her taraf sinekten geçilmeyecek” diye dert yanarken, kapı önlerinde dolup taşan çöp bidonları tüm vahamiyeti gözler önüne seriyor.

Vatandaş dolup taşan çöp bidonlarını ya van araçların arkasına koyarak ormanlık alanlara boşaltıyor ya da bahçesine yakın bir alanda yakarak çözüm üretmeye çalışıyor.

Bazı vatandaşlar, belediyedeki yanlış yönetim yüzünden bu aşamaya gelindiğini işaret ederken, çözüm olarak ise belediye bünyesindeki personelin, devletin çeşitli kurumlarına aktarılarak azaltılmasından yana fikir sundu.

Bölgenin turizm açısından önemli bir noktada bulunduğunu ifade eden bazı vatandaşlar, devletin bir an önce bu olaya el atması gerektiğini belirtti.

Çalışanların umudu yeni hükümette…



Aylardır maaş alamayan belediye çalışanları, sokağa çıkamayacak durumda olduğunu ifade ederek, hükümetin bu durumu bir an önce çözmesi temennisinde bulundu.

Belediyedeki ekonomik sıkıntıların nedenlerine değinen çalışanlar, örnekler vererek öneriler sundu.

Belediyenin dışarıdaki alacaklarını tahsil edemediğini belirten bazı çalışanlar, yürürlükte olan eski yasalarla da gelir elde edemediğinden yakındı.

Pek çok kalemin belediyenin cebinden yapıldığını işaret eden çalışanlar, yapılan yanlış uygulamaları “Biz bu kadar zengin bir belediye miyiz?” diyerek eleştirdi…

Belediyeye giren vergilerin düzenlenmesi gerektiğini savunan bölge sakinleri, zam yapmadan, vatandaşı cezalandırmadan bu gelirlerin arttırılması gerektiğini belirtti.

Özkasırga “Belediye hesapsız kitapsız, denetimsiz bu hale geldi”

Bölgede yaşananları YENİDÜZEN’e değerlendiren Yenierenköy Muhtarı Vahibe Özkasırga ise “Bakkalın yanından geçemiyoruz diyen çalışanlar var. Bu çok üzücü, genç insanlar bunları yaşamamalı...” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Bölgede yaşanan sıkıntılara değinen Özkasırga, acilen çözüm bulunmaması halinde tam bir ‘çevre felaketi’ doğacağının sinyallerini vererek, sağlıklarından endişe duyduğunu kaydetti.

Özkasırga, sorunların temelinde belediyede çalışan fazla sayıda eleman bulunmasını gösterirken, “Bazı personel de bakanlık bünyesine alınmalı, personel azaltılmalı. Kimse mağdur edilmeden personel azaltılmalı” diyerek çözümün ‘personel azaltmakta’ olduğunu kaydetti.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI NE DEDİ?

Caner Elkıran: “Şahsıma 46 bin TL alacağım var. Ben de mağdurum...”

“2017 ağustos ayında emekliye ayrıldım, peyderpey ödemelerimizi alacaktık, belediye başkanı devletin gönderdiği kıdem tazminatlarımızı kullanıp maaş ödemesi yaptı. İki taksit alacağımız var. Altı kişiyiz, şahsıma 46 bin TL alacağım var. Ben de mağdurum... Biz bakanlar kurulu kararına güvenerek, belediyeye külfet olmayalım diye kabul ettik. Normal maaşımın yarısını alıyorum, borcumuz harcımız var, mağdur olduk…”



Selkan Garipsazcı: “İdare ede ede belediye bugünlere geldi...”

“Evli ve iki çocuk sahibiyim. 13. Maaşımla birlikte dört maaş gerideyiz, bir de şubat ayı... Hanımım Mağusa’da çalışyor, aldığı maaş çocuklara ve yol harçlığına gidiyor. Geçinmemiz imkansız... Hükümet bir an önce elini uzatmalı, zaten top şu an onlarda... Beledi yenin halktan iki, üç trilyon su, emlak, meslek gibi birçok vergi alacağı var ve alamıyor. Herkes seçimi düşündüğü için idare ede ede belediye bugünlere geldi...”

Ozan Tulga: “Kahveye bile çıkamaya utanıyoruz”

“Akşam bayağı sorun yaşadık. 12 köyün muhtarı, belediye Meclis Üyeleri ve başkanı toplandık. Zaten öncesinde de birkaç temsilci içişlerine gitmişti. Dün de yine belediye başkanı içişlerini aradı, çözüm bulundu mu diye sordu ve toplantıda çözüm olmadığını konuştuk. Bugün yeniden gidip konuşacaklardı. Ama akşam işçilerin baskısıyla birkaç tane meclis üyesi istifa etti, diğerleri de istifa etti, bugün başkan içişlerine anahtarı teslim etti.

Bana göre bu belediye dörtlü koalisyonun en büyük sınavıdır. Bakalım bu sınavı nasıl başaracaklar. Başarsınlar, ne mutlu onlara... Kahveye bile çıkamaya utanıyoruz. Elimiz çalışmaz, çocuklarımız döküm saçım. 113 kişi bu durumda...

Belediye para toplayamıyor. Devlet belediyenin gelirini arttırıcı önlemler almalı.

Yenierenköy’e bağlı 12 köy var, imar yasağından dolayı yıllık 40 kuruş vergi ödemeleri var, bunu elden geçirip düzenlenmesi belediye gelirini arttıracak bir faktördür.”



Ramazan Güler: “Tüm bu sessizlikler seçim yatırımı”

“Bölgede 400'e yakın sosyal yardım alan kişi var, bu kişiler su paralarını ödemiyorlar, 10'ar tondan 4 bin ton yapıyor, bunun için belediye 9 bin TL devlete ödüyor. Hem tahsilat yapmıyor hem de belediyeye ödüyor. Biz o kadar zengin bir belediye değiliz.

Turistik tesisler yasa gereği yüzde üç vergi ödemeli, kimse ödemiyor, belediye de üzerine gitmiyor. Tüm bu sessizlikler seçim yatırımı, gelen tüm başkanlar bunu yapmadı. Sürekli konuşuyoruz, gelip ilgilenen de yok...”



Ali Demir: “Belediye tahsilât konusunda çok zayıf…”

“Su paraları tahsil edilemiyor, 10 yıldır belediyedeyim, beş yıldır sürekli kötü günler yaşıyoruz ama artık tüm yollar tıkandı. Bu borçla kim gelirse gelsin başa çıkamaz. Türkiye’den gelen su buraya gelmedi ama suyumuz zamlanıp beş TL oldu. Tüm yük halka yüklenmek isteniyor. Defin işlerinde uygulanan tüm işlemler ücretsiz, biz bu kadar zengin belediye miyiz? 50 yıl İngiltere'de yaşayıp ölen birini buraya hiçbir ücret almadan defnediyoruz. Belediye tahsilât konusunda çok zayıf…”

Mustafa Yılmaz: “Giderler çok gelirler az, böyle iş yürümez...”

“On yıldır bu belediyedeyim, Sipahi köyünde oturuyorum, orada da sıkıntılar aynı, çöpler taştı döküldü… Sorunlar çözülmüyor, giderler çok gelirler az, böyle iş yürümez... Belediyeye giren vergiler düzenlenmeli, zam yapmadan, vatandaşı cezalandırmadan bu gelirleri arttırmalıyız.”



Gazi Pekri: “Bir an önce havuz sistemine geçilmeli”

“Küçük belediyeleri kurtaracak tedbirler alınmalı. Benzin koyarız, arpa ekeriz, başka belediyelere gidiyor. Biz hükümetten bu havuz sistemine bir an önce geçmesi için talepte bulunuyoruz. Belediyelerin sayısı düşecek diyorlar, beş belediyeye bile düşülse yine sorun yaşanır. Bu bölgeleri sadece oy olarak görmesinler, emirnameler düzenlenmeli... Ne bekliyorlar, gidip hırsızlık mı yapalım, nasıl geçinelim. Evli, çocuklu bir babayım ama bana bile annem babam bakıyor, bu olur şey mi... Belediye işçilerinin hepsi aynı durumda... Bizi suçluyorlar, beş ay maaş almadan çalışacak bir babayiğit varsa gelsin. Biz her gün işimize gittik, para olan her yerde herkes başkanlık yapar. Önemli olan yoklukta yönetimi sırtlanmaktır. Çok yüksek maaş alanlar var, müdür bile o maaşı almaz, tüm bunlar düzenlenmeli... Karalı bir hükümet gerek, elini masanın üzerine vursun, bu konuyu mercek altına alsın ve çözsün. Diğer sorunlu belediyeler de var ama bizim gibi feryat etmiyorlar çünkü ek iş bulup gidebiliyorlar, biz uzak bir bölgedeyiz, yapamıyoruz.”





BÖLGE SAKİNLERİ NE DEDİ?

Ceyfun Çıdam: “Tamamen bir çevre felaketi başlıyor”

“Bugüne dek çöplerimiz çok birikmedi ama otlar boyumuzu geçti. Köyün içinin temizliği yaşanılmaz haldedir. Çöpler bir an önce toplanmalı, artık kapı önlerinde birikmeye, tehlike saçmaya başlayacak. Köyde çöpümüzü atacağımız bir alan bulamıyoruz, herkes çöpünü aklına esen yere dökecek ve maalesef bu başladı. Bilinçsizce çöp dökümleri başladı, tamamen bir çevre felaketi başlıyor. Boru patladı, köyde yaşanan arızalar giderilemiyor. Boru patlıyor, sular akıp gidiyor, üzülüyoruz. Boş yere akıp giden sular sadece belediyeye külfet ve çevreye zarar…”



Yusuf Vuranağ: “Çöplerimiz doluyor, alıp bir noktaya döküyoruz”

“Vatandaş olarak şikâyetçiyiz... Bu sorunların bir an önce çözülmesini istiyoruz. Sağlık, çöp gibi vergiler ödüyoruz ama hiçbir hizmet alamıyoruz. Çöplerimiz doluyor, alıp bir noktaya döküyoruz. Vatandaş da artık işçilerin arkasında değil, artık güvenmiyoruz. Hem vatandaş, hem de işçiler çok haklı, bu sorun bizi de onları da aşan bir sorundur…”

Aydın Z. Saltkaya: “İşçiler yarı yarıya azaltılmalı”

“Eskiden Belediye Başkanlığı da yaptım, yaklaşık on yıl hizmetim oldu, zamanında böyle kötü değildi… Bana göre şimdi çok sayıdaki işçiden dolayı böyle oldu. Devlet belediye işçilerinin yarısını kendi bünyesindeki kurumlara transfer edecek, çözüm bulacak. Belediye içindeki insanların atılmasından yana değilim, günahtır, devlet kendi bünyesine bu çocukları alsın, bu sorun çözülecek. Bu belediyenin idame ettirilmesi için işçiler yarı yarıya azaltılmalı, sorunlar o zaman çözülecek. Devlet bu işe el atmalı, çözmeli. Bence şu anda 35 trilyonun üzerinde borcu var...”

Salih Özkartal: “Turistler bu pisliği mi görmeli...”

“Ben tüm ücretlerimi ödeyen bir vatandaşsam karşılığında hizmet beklerim. Çöpümüz dahi toplanamıyor. Çöplerimizi bir kenara yığıyoruz ve oradan da biz atıyoruz. Kendi hizmetimizle döküyoruz. Sinekler, pislikler her yanda... Bu bölge bu yol, turistlerin uğrak yeri, turistler bu pisliği mi görmeli... Devlet bir an önce çözüm bulmalı.”





Yenierenköy Muhtarı Vahibe Özkasırga:

“Ortalık çöp doldu, hastalıklar çıkacak, korkuyorum”

“1986'dan beridir muhtarlık yapıyorum ve ilk defa belediye toplantılarına davet ediliyorum. Akşam çağırdılar, fikrimi sordular, bilgilerimiz, çözüm önerilerimizi sordular. Bence hükümet kurulsun, toparlansın, sonra yanlarına gidelim dedim.

Bu sorunun çözümüyle ilgili düşüncelerimiz var tabi ama hükümetle görüşmek gerek.

Buraya kaymakamlık açılmalı, bazı belediye işçileri alınıp oraya yerleştirilmeli. Kurayla oraya alınmalı, bazı personel de bakanlık bünyesine alınmalı, personel azaltılmalı. Kimse mağdur edilmeden personel azaltılmalı.

Bakkalın yanından geçemiyoruz diyen çalışanlar var. Bu çok üzücü, genç insanlar bunları yaşamamalı...

Kıbrıs görsün ki bu çocuklar açtır, gidip ekmek götürdüğüm bile oldu... Bu çocuklar beş ay maaş almadı, nasıl geçindiler, ne yaparlar soran yok.”

“Belediye hesapsız kitapsız, denetimsiz bu hale geldi”

“Ortalık çöp doldu, önümüz yaz, hastalıklar çıkacak diye korkuyorum. Çöplerimizi kuyu kazıp, oraya döküp, yakıyoruz, çok iyi değil ama çevreye atmaktan kötüdür.

Çöpler bilinçsizce çevreye atılmaya başlandı, çöp bidonları dolup taştı...

Ava gelip köpeklerini bölgede bırakan avcılar var, onlar da çöpleri dağıtıyor, önümüz yaz, birinin çocuğuna bir şey olursa hesabını kim verecek... Belediye yedirsin derler, belediye kendi işçilerini yediremiyor...

Bölgedeki polisimizi de yeniden canlandırmalılar, oraya da eleman alsınlar, bu personeli dağıtsınlar, mağdur etmeden belediyenin yükünü azaltsınlar...

Günün sonunda insanlar birbirine girecek, köylü bir birine düşecek...

Devlet çok acil olarak bu duruma el atmalı.

Hesapsız kitapsız, denetimsiz bu belediye bu hale geldi, orada çalışan çocukların hiçbir suçu yok, tek suç bu idareyi bilemeyenlerindir.”