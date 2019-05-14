“Belediye’nin durumuyla ilgili ciddi kaygılarımız var”

Mağusa Belediye Meclisi üyesi Ulus Irkad, YKP Genel Sekreteri ve Lefkoşa Belediye Meclis üyesi Murat Kanatlı, YKP Sekretarya üyesi Kemal Güçveren, Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nı ziyaret ederek, Başkan Halil Karagil ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

YKP’den yapılan açıklamaya göre ziyarette Gazimağusa Belediyesi’nde son yaşanan gelişmeler ve birlikte yapılabilecekler konusu ele alındı.

Toplantıda, YKP Genel Sekreteri ve Lefkoşa Belediye Meclis üyesi Murat Kanatlı, YKP Sekretarya üyesi Kemal Güçveren ve Gazimağusa Belediye Meclisi üyesi Ulus Irkad konuşma yaptı.

Kanatlı Mağusa Belediyesi geleceği hakkında ciddi kaygıları olduğunu söyledi

Toplantıda konuşan Murat Kanatlı, Mağusa Belediyesi’nin geleceği hakkında ciddi kaygılarının olduğunu söyledi. Kanatlı, farklı kaynaklardan kendilerine gelen bilgide Mağusa Belediyesi’nin overdraft limiti üstünde hesaptan borçlanma yaptığının, banka yetkililerinin kendisini uyardığını ama overdraft limitinin iki katına kadar borçlanmaya gidildiğini, son alınan başka bir kredi ile bunun bir miktar aşağıya çekildiğini savundu.

Bunun yasalara aykırı bir hareket olduğunu, buna rağmen Sayıştay’ın hala harekete geçmemesini “hayretle karşıladıklarını” ileri süren Kanatlı, Kamu İhale Yasası’nın açık şekilde seçilmişlerin kendilerinin ve birinci derece akrabalarının, kendilerinin seçilmiş oldukları kurumların ihalesine giremeyeceğini, hizmet ve mal satamayacağını belirtmesine rağmen, Gazimağusa’da açık şekilde bunun hilafına işler yapıldığını savundu.

“Dome’da gösterilirmiş gibi yapılan sözde duyarlılığın Gazimağusa Belediyesi için de UBP tarafından gösterilmesini beklediklerini” belirten Kanatlı, araç kiralama işlerinin, izaz ikram için yapılan harcamalarının, özel güvenlik hizmetlerinin Kamu İhalesi Yasasına uygun olup olmadığının araştırılmasını da talep etti.

Güçveren sendika ile dayanışmaya devam edeceklerini belirtti

YKP Sekretarya üyesi Kemal Güçveren, toplantıda söz alarak Gazimağusa'da ekonomi ve çalışma barışı açısından durumun iç açıcı olmadığını, sendika ile dayanışmaya devam edeceklerini, bunun için görüşmeleri sıklaştıracaklarını kaydetti.