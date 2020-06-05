Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye ile uluslararası anlaşma imzalanmasına, iç borçlanma kararı alınmasına rağmen, belediyelerden yapılan kesintinin geri ödenmesi ile ilgili bir gündem olmamasını eleştirdi, "işçilerini ödeyemeyecek ya da eksik ödeyecek duruma getirilen belediyeleri görmezden mi geleceksiniz" diye sordu. Erhürman, bu konunun gündemden düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“TC ile uluslararası anlaşma imzalandı. İç borçlanma kararı da alındı. Ama belediyelerden yapılan kesintinin geri ödenmesi ile ilgili bir gündem yok. Oysa kapalı kaldığımız dönemde teşekkür ettiklerimiz arasında belediyeler ve belediye çalışanları ön sıralarda geliyordu. Merkezi idarenin yapması beklenen pek çok işi de onların yaptıklarına şahidiz. Ve şimdi işçilerini ödeyemeyecek ya da eksik ödeyecek duruma getirilen belediyeleri görmezden mi geleceksiniz? Bu konunun gündemden düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz...”