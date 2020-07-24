Belediyelere AB'den Covid-19 desteği
Avrupa Birliği Covid-19 mücadelesi kapsamında tüm belediyelere dağıtılacak ekipman ve malzemeleri dün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'ne teslim etti
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Avrupa Birliği Covid-19 mücadelesi kapsamında tüm belediyelere dağıtılacak ekipman ve malzemeleri dün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'ne teslim etti. Bot, eldiven, dezenfektan ilaç, gözlük, maske termometre ve boneden oluşan malzeme, program dahilinde belediyelere verilecek.
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