Belediyelerden, 'Finans Paketi' talebi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Kurul Kararı ile oluşturulan Covid-19 Belediyeler Arası Kriz Yönetim Komitesi, bugün, Girne Belediyesi'nde toplanarak, bir dizi karar aldı.

Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediyesi Başkan Nidai Güngördü, İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli, Çatalköy Belediyesi Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Tatlısu Belediyesi Başkanı Hayri Orçan ve Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle katıldı.

Toplantıda alınan kararlar ile belediyelerin, Covid-19 ile mücadelesinde daha güçlü konuma geleceğinin altını çizen komite üyeleri, alınan kararlar ve öneriler konusunda, hükümete bir kez daha görüş ve taleplerinde ısrarlı olduklarını vurguladılar.

Komite, belediyelerin güçsüz bırakılması halinde, verdikleri bu mücadelede, halkın büyük oranda olumsuz etkileneceğini dile getirdiler.

Komitenin aldığı karar ve önerileri şöyle:

1. Bakanlar Kurulu kararı ile Belediyelerin Devlet Payından yapılan %25'lik kesinti kabul edilemez ve bu karardan ivedilikle dönülmelidir.

2. Yerel Yönetimlerin ihtiyaçları doğrultusunda Merkezi Hükümet ile görüşülüp bir 'Finans Paketi'nin hazırlanması.

3. Bakanlar Kurulu Kararı ile faaliyetlerin durdurulduğu sürede Belediyelerin tahsil edeceği gelirlerde faiz uygulamasının durdurulması.

4. Emlak Vergilerinin I. Taksit süresinin Mayıs ayı sonuna kadar uzatılması.

5. Belediyelere ait Turizm alanında hizmet veren işletmelerin çalışanlarının Hükmet Destek Paketi kapsamına alınması.

6. Belediyelerin yükümlülüğünde olan İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigorta ve Vergi Ödemelerinin, ilgili tüm kesimler ile görüşülerek ileriki bir tarihe aktarılması.

7. Merkezi Hükümetin ilgili kurumlar ile organize etmeye çalıştığı İhtiyaçlı Ailelere Gıda Yardım Programı'nın yerinden yönetim ilkesine bağlı kalınarak Belediyelere devredilmesi.

8. Belediyelerde örgütlü Sendiklar ile COVİD-19 sürecinin değerlendirilmesi.

9. Tüm Belediyelerdeki Sağlık Bölümlerinin kordine edilerek eşgüdüm içerisinde çalışması.

10. KKTC Sağlık Bakanı ve Bakanlık bünyesinde oluşturulan komite ile Belediyeler Birliği'nin görüşmesi.”