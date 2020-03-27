‘Belediyelerde öncelik salgınla mücadele’

UBP- HP Hükümeti’nin ekonomik tedbirler kapsamında belediyelerin katkı paylarından da %25 kesintiye gideceğini açıklaması, hem belediyeler, hem de çalışanlarda huzursuzluk yaratmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nda dün bazı Belediye Başkanları ile İçişleri Bakanı’nın saatler süren görüşmesinden sonuç çıkmadığı öğrenilirken, Belediye Başkanları’nın bugün bugün saat 12.00’de Belediyeler Birliği’nde toplanacağı da elde edilen bilgiler arasında.

Belediye Emekçileri Sendika (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, YENİDÜZEN’e bilgi verdi, “Önceliğimiz salgınla mücadele” dedi.

Mustafa Yalınkaya, dün gerçekleşen toplantıda bir sonuç çıkmadığını ancak bu kesintinin yapılması halinde salgınla mücadele eden belediyelere büyük bir darbe vurulacağını ifade etti.

Yalınkaya,” Bilsinler ki biz belediye kapılarına kilit vurdurmayacağız. Önceliğimiz halkın sağlığı ve geçirdiğimiz bu süreçte salgınla mücadele” şeklinde konuştu.