Belediyelerde ‘kesinti’ huzursuzluğu

Hükümet’in dün açıkladığı ‘ekonomik tedbirler’ belediyeler ve çalışanlarını huzursuz etti. ‘Elzem hizmetlere’ alınmayan ve katkı paylarından %25 kesinti yapılacağı açıklanan belediyeler ve çalışanları ‘iş bırakmayı’ gündemine aldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bugün İçişleri Baknlığı ile bir toplantı yapılmasının gündemde olduğunu, bu toplantıdan çıkan sonuca kadar da çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Sabah saatlerinde Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki LTB’ye ait birimde toplanan LTB çalışanları ile bir araya gelen Harmancı, ‘hakkınızı sonuna kadar savunacağız’ güvencesi verdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Harmancı, iyi niyetlerini bugün İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenecek toplantı sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

“Bu karar tüm belediyeleri zora sokacak”

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Mehmet Harmancı, bir hafta öncesinde İçişleri Bakanlığı’na önerilerini sunduklarını ifade ederek, “Bu önerilerimiz içinde Türkiye’ye her ay ödenen su paralarının bu dönem içinde alınmaması, kullandığımız temel hijyen malzemelerinden KDV muhafiyeti ve geriye dönük İhtiyat Sandığı, sigorta vergi borçlarının bir müddet durdurulması yönündeydi.

Bu öneriler içinde birkaç madde daha vardı, dün açıklanan pakette bunların hiç birinin yer almadığını gördük. Pakette yer alan yüzde 25 kesinti hele böyle bir dönemde çalışanlarımızın özveri ile sahada olduğu zamanda yapılması tüm belediyeleri zora sokacak.

Biz çalışanlarımızın hakkını, sonuna kadar ödeyeceğiz” dedi.

“İyi niyetimiz toplantı sonuna kadar”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, önerilerinin masada olduğunu İçişleri Bakanı ve ilgili bakanlıklarla toplantı sözü verildiğini ifade ederek, “Bugün toplantı sonucuna kadar çalışacağız, bu toplantı bitene kadar iyi niyetimizi gösterip çalışmalarımızı durdurmayacağız.

Sendika kararı da bu yönde, toplantıdan çıkacak olan sonuç greve gidilip gidilmeyeceğini belirleyecek” dedi.