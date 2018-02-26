Meltem SONAY

Saat: 14: 30

Belediyeler Yasası’na ONAY

Belediyelerin İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta borçlarına ilişkin devlet katkılarından kesintilerin 2020 yılına ertelenmesine ilişkin düzenleme içeren Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis’ten OYBİRLİĞİ ile geçti.

Yasada yapılan değişiklikle, belediyelerin halen birikmiş prim borçlarının ve vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin öngörülen süre, 2 yıl daha uzatılmış oldu.

Genel Kurul’un bir sonraki birleşimi yarın gerçekleştirilecek.





Akansoy: “CTP önüne gelen her metni olduğu gibi imzalamaz”



Yeniden söz alan CTP milletvekili Asım Akansoy ise, “UBP’nin gerek hükümetlerde gerekse yerel yönetimlerde yarattığı tahribata” dikkat çekerek, CTP’nin önüne gelen her metni olduğu gibi imzalamadığını belirtti.

Akansoy, 2016 aralığında reform yapacağına dair söz veren UBP’nin hiçbir adım atmadığını kaydederek, şimdi mazeretler üretilmesini eleştirdi.



Topal: "Bu kadar çok belediye ile bir yere varılamaz"



HP Milletvekili Hasan Topal ise, bu kadar çok belediyeyle bir yere varılamayacağını dile getirerek, belediyenin görevinin sokak temizliği vs. olduğunu bugünkü durumda büyük bir israfın söz konusu olduğunu belirtti.

Yeni yapılacak reformlarda bunun önemli olması gerektiğini kaydederek, Mesarya bölgesinin geliri olmadığını sadece devletten destek aldıklarını belirtti ve belediyelerin gelir kaynaklarının arttırılması gerektiğini söyledi.

Topal, bir kilometrede bir belediyenin olmasının, siyasi getirisi harici bir anlamı olmadığını; belediye başkanlarının yetkilerinin de arttırılması gerektiğini kaydederek İngiliz dönemindeki uygulamalardan örnekler verdi.



Gündüz: “Bir dizi yasa değişmeli”



UBP Milletvekili Menteş Gündüz, hükümet programında yolsuzlukların soruşturulmasına yönelik yer alanlara katıldıklarını ancak kişilerin mahkum olmadan itham edilmesini eleştirdi. Bu konuyla ilgili söylemlerin herkesi zan altında bırakabileceğini söyledi.

Belediyelerle ilgili bir dizi yasanın değişmesi gerektiğini kaydeden Gündüz, katkı paylarında fiziki özelliklerin de dikkate alınarak dengesiz dağılımların da giderilmesi gerektiğini söyledi.

Gündüz, eşitliğin bazen adalet olmadığını belirterek, çalışmaların bu doğrultuda yapılmasını istedi. Emlak vergileriyle ilgili de eleştirilerde bulundu.



Sanver: “Yıllardır halkın zamanı çalındı”



HP Milletvekili Gülşah Sanver, yıllardır halkın zamanının çalındığını dile getirerek, mecliste canlı yayın olmasa kimin kaç dakika konuşacağını denemeyi talep etti.

Sanver, halk için daha iyi hizmetin nasıl verilebileceğine yoğunlaşılmasını önererek, yasalar üzerinde hızlıca çalışılarak halka hizmet edilmesini istedi.



Arıklı: “İdarelerin hataları da konuşulmalı”



YDP Milletvekili Erhan Arıklı, Yenierenköy belediyesine 11 köy bağlayıp 35 kişiyle hizmet verilebileceğine inanmanın mantıklı izahının olamayacağını ifade ederek, belediye reformu yapılacaksa idarelerin de hatalarının konuşulması, aksi halde bunun göz boyamaktan başka işe yaramayacağını belirtti.

Arıklı, belediyelerle ilgili reform çalışmalarının da bir an önce ele alınması gerektiğini kaydetti.



İçişleri Bakanı Baybars:

“Eksiklikler giderilmeliydi”



İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, tasarının komitede oybirliğiyle geçtiğini, mecliste temsil edilenlerin onayını aldığını anlatarak, tasarının ilk icraat olarak ele alınmasının nedenlerini anlattı.

Bir önceki yasada yer alan ve önceden alınan ara emirlerini tıkayan eksiklikleri gidermek gerektiğini söyleyen Baybars, belediye çalışanlarının yatırımlarıyla ilgili de var olan yasa nedeniyle yaşanan tıkanıklıkları anlattı.

Baybars, kendileri göreve geldiğinde yapılmış olması gereken çalışmaların da eksik bırakıldığını dile getirerek, yasaya aykırı adımların düzeltilmesine yönelik bir değişiklik sunduklarını, bunun bir reform olmadığını kaydetti.

20 belediyenin personel yatırımlarının yasaya uyumlu hale getirilmesi için bu yasada bir an önce değişiklik yapılmasının zorunlu olduğunu kaydeden Baybars, bu belediyelerin giderinin gelirinden fazla olduğunu vurguladı.

17 belediyenin ihtiyat sandığı, 19’unun vergi borcu bulunduğunu açıklayan Baybars, ilk icraat olması sebebinin de önceki hükümetlerin bu değişiklikleri, düzenlemeleri yapmaması olduğunu söyledi.

Baybars, Yenierenköy Belediyesi’yle ilgili de, üzerlerine düşeni yaparak çalışmalara devam edeceklerini belirtti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler :

“Herkes kimin ne yaptığını biliyor”



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yerel yönetimlerin nereden nereye geldiğine bakmak ve yaşanılan dramları unutmamak gerektiğini ifade ederek, UBP’nin hükümete iş yaptırmamak, “bunlar da aynı” dedirtmek için çabaladığını savundu.

İnşaatlarda denetlersek tümü durur diyerek icraattan kaçınanların şimdi kendisini eleştirdiğini dile getiren Çeler, herkesin kimin ne yaptığını bildiğini söyledi.

Tasarının sadece bir düzenleme olduğunu, sırf muhalefet etmek için bu kadar uzatılmasını doğru bulmadığını söyleyen Çeler, amacın kimsenin hakkını yemek olmadığını bunu da herkesin farkında olduğunu kaydetti.



Hamzaoğulları: “Belediye başkanı istediğini yapar batar, sonra suçlu hükümet olur”

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, özellikle Yenierenköy Belediyesi konusuna değinmek istediğini belirterek, bir önceki dönem bakanlık yapanların 20 ay nerelerde olduklarını sordu.

Belediyeler Yasası’nda anomaliler olduğuna dikkat çeken Hamzaoğulları, “Belediye başkanı istediğini yapar batar, sonra suçlu hükümet olur” dedi.

Yenierenköy Belediyesi’nin ardında, Büyükkonuk Belediyesi’nin de batma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Hamzaoğulları, alınan önlemlere değinerek, 4 ay greve giden personelin belediye bütçesinden ödendiğini, bunun nasıl olduğunu sordu.

Yenierenköy Belediyesi’ndeki sorunun para değil, işletmecilik sıkıntısı olduğunu savunan Hamzaoğulları, arzuladığının KKTC’de 6 ilçede birer belediye yaratılması olduğunu dile getirdi.



Angolemli: “Muhtarlara da önem verilmeli”

Konu hakkında söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, komiteye inip görev yapmayan milletvekillerini eleştirdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı örnek gösteren Angolemli, belediyeyi ayağa kaldırabilmek amacıyla göreve geldikten sonra bir tek istihdam yapmadığını vurguladı.

Belediyelerin muhtarlarla birlikte yönetilmesi gerektiğine dikkat çeken Angolemli, muhtarların yetkisizleştirilmesini eleştirdi.

Angolemli, yeni yapılacak Yerel Yönetimler Yasası’nda muhtarlara önem verilmesi gerektiğini vurguladı ve Belediyeler Reformunda belediyelerin sayılarının azaltılmasının elzem olduğunu vurguladı.

Angolemli’nin mecliste dokunulmazlıkların kaldırılması ve hesap sorulması konusunu gündeme getirmesinin ardından, milletvekilleri arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

Lefkoşa Ercan Havaalanı’nın neden, LTB elinden alınarak, başka belediyeye verildiğini soran Angolemli, gelir kaynaklarının tüm belediyelerin yararlanacağı şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Liman kentlerindeki otellerden hangi belediyelerin nemalandığını, diğer belediyelerin ise nasıl battığının araştırılması gerektiğini ifade eden Angolemli, ayakta durabilen belediye sayısının çok azaldığını belirtti.

Bundan önce hükümetlerin belediye sayısını neden azaltamadığını soran Angolemli, belediyelerin daha düzgün denetlenebilmesi için İçişleri Bakanlığı’nın yoğun bir çalışma yürütmesi gerektiğini kaydetti.

Taçoy: “Bu yasa bir yasanın tekrarı…”

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, yasanın, bir yasanın tekrarı olduğuna işaret ederek, 2015 Kasım ayında geçen yasa çerçevesinde borçların yapılandırılması konusunda sadece 3 belediyenin başvuru yaptığını söyledi.

Yasanın tümden elden geçmesi gerektiği konusunda herkesin hemfikir olduğunu, ancak iş icraata geldiğinde menfaatler gereği bunun hep ötelendiğini söyleyen Taçoy, “Yasa doğru bir yasa olsaydı, belediyeler bu hale gelmezdi” dedi.

Taçoy, Yasa kuralları uygulanır ve denetlenir olursa, o yasanın delinmesinin mümkün olamayacağını söyleyerek, belediye bütçelerinin zamanında geçmesinin de önemine değindi.

Taçoy,1995 yılından gelen sorunlu yasadan kaynaklan sorunların giderilmesi için, bu yasanın bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Akansoy: “Çok acil radikal kararlar alınmalı”

CTP Milletvekili Asım Akansoy da, belediyelerin sorunlarının giderilebilmesi için acil olarak radikal kararların alınması gerektiğine işaret ederek, şu anda yapılacak değişikliği ise kısa süreli bir nefes aldırma olarak niteledi.

Akansoy, 28 belediyenin sayısının azaltılmasının göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret ederek, yapılan çalışmalarda bunun sayısının 14 olarak ortaya çıktığını söyledi.

UBP’nin Türkiye ile imzaladığı mali protokolde yerel yönetimler reformunu yapacağı sorumluluğu aldığını anımsatan Akansoy, kendilerinin de atılacak adımlara destek vereceklerini söylemelerine rağmen, UBP’nin bu konuda hiçbir adım atmadığını ve yerel yönetimler reformunun geçmediğini kaydetti.

Yenierenköy Belediyesi’nin batma noktasına geldiğini, belediyenin geliri olmadığını ifade eden Akansoy, bu saatten sonra gelir getirici bir önlem almanın zor olduğunu belirtti.

Girne Belediyesi’ne de değinen Akansoy, Girne Belediyesi’nin BELPAZ şirketi dahil toplam çalışan sayısının 300’den 600’e çıktığına işaret etti.

Akansoy, bunların ciddi meseleler olduğunu, siyasilerin ise el birliği ile batırdığını söyledi. (tak)

Saat: 12:00

Saner: “Faiz de belediyelerin sırtına yüklenecek”

UBP Milletvekili Ersan Saner, tasarını belediyelerin yatırım borçlarının 2 yıl daha ertelenmesine ilişkin olduğunu anımsattı, emekçinin hakkının korunması için neler yapılmasının planlandığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın da açıklama yapması beklentisini belirtti.

“İki yıl daha ertelenmesi ile bu mevcut yapıda bu borçların ödeneceğine inanan varsa lütfen çıksın söylesin” diyen Saner, borçların faiz yüküne işaret etti.

Belediyelerin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı’na 200 milyon TL borcu olduğunu söyleyen ve bu paranın 2 yıllık faizinin yaklaşık 50 milyon olacağına işaret eden Saner, bu borcun çok büyük kısmını Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait olduğuna da değindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Ersan Saner, zaman zaman yeni Bakan Zeki Çeler’le de atıştığı konuşmasında, çalışanların haklarının yerine getirilmesi için ayakları yere basan bir çözüm gerekliliğine işaret etti.

Saat: 11:45

Amcaoğlu: “Kimse idari noksanlığa ve pervasızlığa tek bir şey söyleyemiyor”

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, 2007’den bu yana 337 belediye emeklisinin devlet bünyesinden ödendiğini ifade etti.

Belediyelere aktarılan kaynak büyürken, sorunların da kartopu gibi büyüdüğüne işaret eden Amcaoğlu, “Sıkıntı ve yapılması gerekenler gözden kaçırılıyor diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Amcaoğlu, “Yenierenköy Belediyesi’nde 120 çalışan 6 aydır maaş alamıyor ama kimse idari noksanlığa ve pervasızlığa tek bir şey söyleyemiyor. Çünkü yasalarda bunlarla ilgili bir cezai müeyyide yok” dedi.

Belediyelerin denetlenebilir olması gerekliliğine işaret eden Amcaoğlu, denetlenemeyen belediyelerin borçlarının daha da ertelenmesinin hiçbir anlam ifade etmeyeceği görüşünü kaydetti.

Saat: 11:30

Çavuşoğlu: “En çok 12 belediye olmalı”

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, belediye kadrolarındaki personel sayılarının artırılması ve gelirlerinin eksiltilmesinin yanı sıra yönetim zafiyetlerinin, belediyeleri tartışır duruma getirdiğine değindi.

“Barış naralarının atıldığı dönemde, bazı araziler boş kalsın diye akşamdan sabaha çıkarılan emirnameler...” diyen emirnamelerden kaynaklı bazı belediyelerde gelir eksikliğini olduğunu ileri süren Çavuşoğlu, belediyelerin sayısını azaltılması gerektiğini ve en fazla 12 belediye olması gerektiği düşüncesini belirtti.

Yasa bugün oybirliği geçse de ‘doğruyu yapıyoruz’ anlamına gelmediğini kaydeden Çavuşoğlu, belediyeler reformunun yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Çavuşoğlu, "Bu sorunu çözümünün çaresi belediyeler reformunu yapmak, katkı payının adaletli dağılımını sağlamak" dedi, Hükümet'in nasıl bir belediyeler reformu yapmayı düşündüğünü de açıklaması gerektiği görüşünü belirtti.

Saat: 11:00

Tatar: “Belediyelere aktarılan rakamlar çok ciddi…”

“Bakanlar Kurulu’ndan geçti Meclis’e geldi, biz de oy verdik” diyen UBP Milletvekili aynı zamanda da Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin Başkan Vekili Ersin Tatar, belediyelerin devletten aldığı katkı paylarının süreç içinde arttığını anımsattı.

Kendi Maliye Bakanlığı döneminde %8 buçukta direndiğini belirten Tatar, Birikim Özgür’ün döneminde ‘muazzam baskılar ve tartışmaların ardından’ artış yapıldığını belirtti.

Belediyelere aktarılan rakamların çok ciddi olduğuna vurgu yapan Tatar, bu yasa değişikliği ile bir ertelemenin söz konusu olduğunu belirtti, reform gerekliliğine işaret etti.

“Kimsenin, kimsenin alacağını bağışlama hakkı yoktur. Bir maliyeci olarak benim bildiğim budur. Ancak ve ancak taksitlendirme olabilir” diyen Tatar, iki yıl sonra bu taksitlerin ödenmesini görmek gerektiğinin altını çizdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığında toplandı.

Meclis Genel Kurulu, Bütçe görüşmeleri çerçevesinde 5 Mart Pazartesi günkü birleşiminin ertelenmesini oy çokluğu ile kabul etti.

UBP, İdari, Sağlık ve Sosyal İşler Komitesi üyesi Aytaç Çaluda’yı geri çekti, yerine Güzelyurt Milletvekili Menteş Düzgün’ü atadı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin ivedilikle görüştüğü Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın 3. Görüşmesi Meclis Genel Kurulu’nda oyçokluğu ile onaylandı…

Meclis Genel Kurulu, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşüyor…