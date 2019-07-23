Belediyeler: Sürecin dışındayız

Yerel yönetimde ‘reform’ çalışmaları bir süredir İçişleri Bakanlığı tarafından sürdürülse de yeni uygulamaya ilişkin detayların bilinmemesi, belediyeleri rahatsız etti: "Bilgi sahibi değiliz, ne yapılıyor haberimiz yok"

Ayşe GÜLER

Yerel yönetimde ‘reform’ çalışmaları bir süredir İçişleri Bakanlığı tarafından sürse de yeni uygulamaya ilişkin detayların bilinmemesi, belediyeleri rahatsız etti.

Mali sıkıntılarla boğuşan, zaman zaman kapılarına kilit vurulan belediyelerin başkanları, sürece yeteri kadar dahil edilmemelerinden dert yandı.

Başkanlar, belediyelerin içerisinde olmayacağı bir çalışmanın başarılı olamayacağı noktasında birleşti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, reform çalışmalarıyla ilgili hükümet değişikliğinden birkaç ay önce toplantı yaptıklarını söyledi, toplantıda İçişleri Bakanı’nın farklı düşüncelerinin olduğunu beyan etse de içeriği hakkında bilgi vermediğini belirtti.

Yerel yönetimlerde reforma yönelik devam eden çalışmanın içeriğinin belediyelerle paylaşılmamasını eleştiren Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, “Kulaktan dolma bilgiler duyuyoruz, o kadar” dedi.

Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, şu anda bu konuda resmi boyutta bir çalışma olmadığını kaydederek, belediyelerin içerisinde olmayacağı bir sürecin başarılı olamayacağını vurguladı.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ise Bakanlar Kurulu’na 15 gün önce sunum yapıldığına dair duyum aldığını, detaylarla ilgili veri olmadığını kaydederek, “Basından takip ediyoruz, Eylül-Ekim’e kadar bu konuda adım atılması gerekiyor. İçişleri Bakanı umarım bizleri bir araya toplayarak, bilgilendirir” şeklinde konuştu.

Öte yandan Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü de “Bu işlerde bazı belediye başkanları meclise çağrılıp, konular irdelenebilir. Yalnızca belediyeler reformu da değil, bekleyen Hal Yasası da var. Bizlerin de fikirleri alınmalı ama alınmadı” dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARI NE DEDİ?

LTB Başkanı Mehmet Harmancı: İletişim sıkıntısı yaşanıyor

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, reform çalışmalarıyla ilgili hükümet değişikliğinden birkaç ay önce toplantı yaptıklarını söyledi, toplantıda İçişleri Bakanı’nın farklı düşüncelerinin olduğunu beyan etse de içeriği hakkında bilgi vermediğini belirtti.

Çalışma ile ilgili sürece belediyelerin bir fiil dahil edilmesi gerektiğine değinen Harmancı, şu anda bir iletişim sıkıntısı yaşandığını kaydetti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli: Kulaktan dolma bilgiler duyuyoruz

Yerel yönetimlerde reforma yönelik devam eden çalışmanın içeriğinin belediyelerle paylaşılmamasını eleştiren Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, “Kulaktan dolma bilgiler duyuyoruz, o kadar” dedi.

Sarıçizmeli, konunun direkt olarak belediyeleri ilgilendirdiğine dikkat çekerek, yerel yönetimlerin sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Belli yere geldiğinde belediyelerin düşüncesi alınması gerekiyor” diyen Sarıçizmeli, çalışmadan pek bilgileri olmadığını yineledi.

Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar: Çalışmalar söylemde, hızlanmak gerekiyor

Belediyeler reformunun çok uzun yıllardır hayata geçmediğini söyleyen Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, “Kamuda olduğu gibi, yerel yönetimde de reform ihtiyaçtır. Bütünlüklü olarak katmanlarla ele alınıp, sorun çözülmeli” dedi.

Özçınar, şu anda bu konuda resmi boyutta bir çalışma olmadığını kaydederek, belediyelerin içerisinde olmayacağı bir sürecin başarılı olamayacağını vurguladı.

Bu hafta İçişleri Bakanı ile görüşme gerçekleştireceğini de belirten Özçınar, “Çalışmalar söylemde. Hızlanmak gerekiyor” diye konuştu.

Özçınar, siyasi partilerin bu konudaki gerçek iradesini ortaya koyamadığını ifade ederek,

“Yerel yöneticiler olarak yerinden gelişimi ilke edendik. Bunun önünü açacak kararları parlamento verecek” şeklinde konuştu.

Belediyeler konusunun geçmişte yaşanılan olumsuzluklar dikkate alınarak üzerinde çalışılması gerektiğini de söyleyen Özçınar şöyle devam etti: “Henüz daha çalışmayı görmedik. Bakanla daha önce yaptığımız görüşmelerde çalışma ortamı oluşturulacağı yönünde bizlere kapı açmıştı. Bu hafta içerisinde özel görüşeceğim. Hızlanmak gerekiyor.”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu:Basından takip ediyoruz, belediyeler sürece dahil edilmeli

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Bakanlar Kurulu’na 15 gün önce sunum yapıldığına dair duyum aldığını söyledi, çalışmanın detaylarıyla ilgili ciddi veri olmadığını belirtti.

Hulusioğlu, belediyelerin daha fazla sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Basından takip ediyoruz, Eylül-Ekim’e kadar bu konuda adım atılması gerekiyor. İçişleri Bakanı umarım bizleri bir araya toplayarak, bilgilendirir” dedi.

Daha önce yapılan toplantıda belediyelerin vergilerinin ve gelirlerinin nasıl artırılabileceğinin konuşulduğunu belirten Hulusioğlu, “O da askıda kaldı, hep beklemedeyiz, her gün zayıflamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hulusioğlu, yerel yönetimin şu andaki yapısının sürdürülebilir olmadığını kaydederek, “Reform yapılırken belediyelerin birleşmesi ile sorunun ortadan kalkması söz konusu değil. Çağdaş ülkelerde yetkiler neyse olmalı” dedi.

Hulusioğlu, bu konuda belediyelerle birlikte çalışmaların yapılmasının doğru bir adım olacağını da sözlerine ekledi.

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü: 4 ay önce bir araya gelmiştik, bilgi sahibi değiliz

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, belediyeler reformunun 8-9 yıldır konuşulduğunu ancak bir türlü sonuçlanamadığını söyledi.

Çalışmanın halen gündemde olduğunu hatırlatan Tülücü, 4 ay önce İçişleri Bakanlığı ile bir araya geldiklerini, bu süre zarfında hazırlanan taslağın içeriğine dair bilgi sahibi olmadıklarını aktardı.

Tülücü, “Çalışmalara bizleri de dahil etmeleri gerekiyor” diyerek, “Bu işlerde bazı belediye başkanları meclise çağrılıp, konular irdelenebilir. Yalnızca belediyeler reformu da değil, bekleyen Hal Yasası da var. Bizlerin de fikirleri alınmalı ama alınmadı” şeklinde konuştu.

Reform kapsamında bazı belediyelerin birleştirilmesinin konuşulduğuna işaret eden Tülücü, “Kimileri, sayının 14’e, kimileri de 6’ya düşeceğini konuşuyor. Ama bilmiyoruz” dedi.

Tülücü, belediyelerin birleştirilmesi ya da kapatılmasından ziyade öz kaynaklarının nasıl artırılacağının konuşulması gerektiğini aktardı.